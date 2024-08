Tese de doutorado estuda a carreira no autoemprego a partir de um estudo fenomenológico com consultores de gestão

Como consultores de gestão vivenciam suas experiências de carreira no autoemprego? Esta foi a pergunta que norteou a tese de doutoramento de Islania Andrade de Lira Delfino, do PPGA (Programa de Pós-Graduação em Administração) da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Para responder essa questão, além da revisão teórica do tema, o estudo possui uma abordagem fenomenológica e caráter qualitativo em relação aos procedimentos metodológicos. A tese de doutoramento de Islania teve orientação do Prof. Dr. Edson Keyso de Miranda Kubo, do PPGA-USCS.

O trabalho de Islania registra que vivemos uma época de grandes mudanças e oportunidades. Com a evolução tecnológica, as novas formas de trabalho e a pandemia do COVID-19, que mudaram a forma de trabalhar e viver, as carreiras se transformam e se adaptam a um novo cenário. As habilidades digitais, sua renovação e atualização se tornam essenciais para muitas profissões. Novas carreiras surgem, outras se reinventam, e a busca por qualificação e desenvolvimento profissional se torna ainda mais importante. Este panorama causou um impacto significativo em carreiras no autoemprego, com alguns setores e indivíduos sendo mais afetados do que outros.

“Carreiras no autoemprego têm se tornado cada vez mais populares nas últimas décadas, à medida que a tecnologia e as mudanças no mercado de trabalho permitiram a trabalhadores independentes a oportunidade de construir uma carreira sem depender de um empregador tradicional. Além disso, a busca por propósito e satisfação pessoal no trabalho se tornou cada vez mais importante para as pessoas, levando muitos profissionais a repensarem suas carreiras e buscarem novas oportunidades. A experiência de carreira de consultores autoempregados deve ser estudada considerando os contextos institucional, político, econômico e social do Brasil, como um país de economia emergente, e que por isso, carrega muitas especificidades quanto a essas condições. Neste sentido, buscando uma melhor compreensão da dinâmica de carreira de autoempregados, esta proposta parte de uma reflexão inicial sobre as experiências vividas de carreira de consultores no autoemprego no Brasil”, explica a pesquisadora.

Islania lembra que as transformações na natureza do trabalho e da carreira na atualidade geram diversas questões que afetam as vivências dos trabalhadores e a percepção das trajetórias profissionais. “Considerando tratar-se de um assunto relativamente novo na área da administração, o tema ‘carreira’ ganhou destaque e mais consistência em termos de investigações científicas nesse campo de estudos a partir da década de 70. O autoemprego também pode apresentar vários desafios, incluindo acesso à financiamentos, gerenciamento do tempo, e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Esta pesquisa pode ajudar a identificar as principais dificuldades enfrentadas por consultores autoempregados”, ressalta a ex-aluna do PPGA-USCS.

Além da revisão teórica, Islania realizou entrevistas em profundidade remotas com base fenomenológica. “Os participantes foram sete consultores de gestão autônomos que atuam em diferentes regiões do país. A compreensão das vivências resultou nos grupos de temas: identidade pessoal, a formação do ser consultor, a construção da carreira do ser consultor, desafios do ser consultor, e sentidos do ser consultor”, conta Islania.

Resultados – A recém-doutora pelo PPGA-USCS registra que sua pesquisa se propôs a compreender as experiências vividas de carreira de consultores de gestão no autoemprego. Ou seja, revelar a realidade de pessoas que estão inseridas nesta ocupação profissional em sua essência, e criar uma estrutura de referência para representá-la, atentando aos requisitos de ineditismo e relevância de um trabalho de tese. “O autoemprego representa uma importante forma de trabalho em países em desenvolvimento como o Brasil, e os consultores de gestão autônomos se inserem neste contexto. No entanto, poucas respostas empíricas de pesquisas têm se voltado ao segmento. Esta pesquisa preenche esta lacuna ao refletir sobre as experiências vividas destes profissionais no autoemprego”, salienta Islania.

A pesquisadora acredita que sua tese oferece contribuições relevantes de cunho teórico à área de pesquisa de carreiras, por se concentrar principalmente na compreensão das nuances que envolvem a experiência de ser consultor autônomo, em sua essência, conhecendo os aspectos invariantes que envolvem esta atividade, além da construção de uma estrutura de referência representativa deste fenômeno, que pode direcionar pesquisas futuras, sejam elas qualitativas ou não. “A impressão que tive é que entrevistei grandes guerreiros, que lutaram em muitas batalhas. Que ganharam umas e perderam outras. Mas que preferem lembrar e contar aquelas e não estas. Estas, as que não lograram êxito, ficam nas entrelinhas, talvez imersas nos silêncios. Senti às vezes, durante as entrevistas com alguns deles, a presença de um escudo invisível. O lócus de controle interno é dominante e facilmente perceptível em todos eles. Carregam consigo uma espécie de proteção que pessoas muito seguras de si e confiantes nas próprias capacidades costumam desenvolver. E somente sozinhos, ou diante daqueles em quem confiam, é que podem se despir da armadura e da gálea”, pondera a recém-doutora.

De acordo com o Prof. Dr. Edson Keyso de Miranda Kubo, orientador do trabalho de Islania, a importância de sua tese reside em “aplicar uma metodologia inédita (fenomenologia) para capturar a essência do autoemprego entre consultores de gestão”, avalia.

O acesso à íntegra da tese de doutorado de Islania Andrade de Lira Delfino pode ser feito no link: https://www.uscs.edu.br/pos-stricto-sensu/arquivo/849.

O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da USCS é composto por: Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em Administração. Contempla três linhas de pesquisa: Gestão para o Desenvolvimento e Regionalidade; Gestão Organizacional e Redes Organizacionais e Inovação.