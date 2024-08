Território Cara de Mau apresenta aventura pirata em espetáculos musicais

Muito mais do que saborosas e diferenciadas pizzas! O Território Cara de Mau tem atraído turistas do Brasil e do exterior pela cenografia fantástica e pelos espetáculos que encantam pessoas de todas as idades.

Semanalmente, são apresentados quatro shows que contam histórias sobre piratas nada tradicionais e muito divertidos: “A Tripulação”, “Capitão Cara de Mau – O Segredo entre a Terra e o Mar”, “A Chegada do Capitão” e “A Batalha”.

O elenco geral é composto por mais de 20 artistas, que cantam e dançam, criando esquetes e entregando entretenimento de alta qualidade. Quem assina a direção é a produtora Darte Entretenimento.

No espetáculo A Tripulação, um pirata valente se destaca entre as lendas dos Sete Mares: Capitão Cara de Mau. De origem incerta e cheia de mistérios, é dono do próprio destino e a missão da sua vida é encontrar o pai, sequestrado pelo temido Capitão Tormenta quando ele era criança.

A aventura começa depois que o personagem ouve a lenda da Pérola do Desejo, encontra um bom barco e decide ir em busca desse valioso tesouro. Mas, para isso, precisava de uma boa tripulação e das rotas certas para explorar o imenso mar e seus segredos, além de táticas diferenciadas. Então, ancora em um porto e inicia uma disputa para selecionar a sua tripulação. É aí que a diversão começa!

Já em “Capitão Cara de Mau – O Segredo entre a Terra e o Mar” alguns mistérios sobre a origem do personagem principal são revelados. Cara de Mau, cujo nome verdadeiro é Anthony Baroni Johnson, é filho único do amor entre o mar e a terra, resultado desse sentimento proibido e negado pela força do destino entre um pirata cozinheiro e uma encantadora Sereia dos mares do norte.

O amor forte e impossível despertou a simpatia de antigos deuses, gerando uma luz, um bebê feito da força das águas e da imensidão da natureza.

Quando criança viu o pai ser levado pelo terrível Capitão Tormenta depois de uma batalha em alto mar. Criado por camponeses se tornou um valente capitão que, com sua tripulação de piratas nada convencionais, navega pelos sete mares a procura da lenda da Pérola do Desejo, que vai lhe revelar um grande segredo.

A Chegada do Capitão narra o retorno ao Porto de Cara de Mau e sua tripulação. Após uma longa navegação pelos sete mares, ele volta trazendo a bordo muitas surpresas, iguarias e tesouros.

A volta é celebrada e festejada por amigos e outros piratas, que exaltam suas conquistas em uma grande festa com muita pizza, rum, belas dançarinas e a grande paixão da sua vida, Andara. O show apresenta belos números musicais e um romântico dueto entre os protagonistas.

A saga pirata se encerra com A Batalha, que conta o momento do grande e esperado combate entre os arqui-inimigos Capitão Cara de Mau e Capitão Tormenta. Em uma narrativa envolvente e interativa guiada pela misteriosa Cigana Zafira, testemunha dessa história que perdura por anos, o público participa da história e se transforma em parte da tripulação que definirá o futuro dos sete mares.

Além dos espetáculos, a pizzaria tem, ainda, duas noites especiais para os clientes: a Noite Flashback, embalada por músicas e apresentações inspiradas nos anos 70, 80, 90 e 2000, e a Balada Pirata, com sucessos musicais da atualidade, shows de dança dos Bboys Cara de Mau e divertidas disputas lideradas pelos piratas. As atrações acontecem em dias alternados, e a agenda pode ser conferida em www.carademau.com.

Proprietária do Território Cara de Mau, a família Scur Dalateia conta que quando decidiu criar um empreendimento com a temática de piratas sabia que precisaria de um diferencial que encantasse as pessoas e fizesse com que desejassem voltar a casa, mesmo já conhecendo. “Todos os detalhes foram pensados, e continuam recebendo atualizações frequentemente”, destacam.

Nas fachadas, grandes estátuas de piratas impactam quem chega. No interior não é diferente, com decoração composta por elementos decorativos multicoloridos – como polvo gigante, cavalos marinhos, conchas, baús e pérolas – miniaturas realistas de navios, divertidos quadros nos quais as pinturas se movem, entre outros objetos. “As pessoas são envolvidas em uma atmosfera de fantasia, com piratas truculentamente divertidos que interagem durante toda à noite, fazendo com que elas se sintam parte das histórias. Isso cria memórias afetivas muito legais e por isso temos tantos clientes que retornam com frequência para viver novamente essa experiência mágica”, finalizam.

Com capacidade para atender até mil pessoas diariamente, em Gramado o Território Cara de Mau (@carademau) está divido em dois ambientes: Navio e Porto. Em Porto Alegre, (@carademauportoalegre) está localizado no Boulevard Laçador. Os empreendimentos fazem parte do Grupo Unity.

Mais informações:

Grupo Unity

Especialista em Entretenimento e Gastronomia, o Grupo Unity é composto pelos restaurantes temáticos Cara de Mau, Navio Cara de Mau, Porto Cara de Mau Porto Alegre, pela casa de shows Gatzz Dinner Show e a tradicional Pizzaria Scur.

Território Cara de Mau – @carademau – Navio e Porto

R. Cel. João Corrêa, 394, Centro – Gramado/RS

Funcionamento: diário, com sessões às 18h30 e às 21h30.

Vendas antecipadas pelo site www.carademau.com

Porto Cara de Mau – @carademauportoalegre

Avenida dos Estados nº 111, loja X, Boulevard Laçador – Porto Alegre/RS

Funcionamento:

Rodízio de terça a domingo, das 18h30 às 23h.