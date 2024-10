Termomecanica celebra 82 anos com foco em inovação e crescimento sustentável

A Termomecanica, referência no setor de transformação de Cobre e suas ligas, celebra 82 anos de uma história pautada pela inovação, pioneirismo e crescimento contínuo. Fundada em 1942 pelo Engenheiro Salvador Arena, a empresa se consolidou como uma referência no segmento e, ao longo de sua trajetória, não apenas preserva sua essência, como também busca constantemente se reinventar, mantendo-se como uma das líderes do setor no Brasil.

Com um patrimônio líquido superior a R$ 2,8 bilhões, nos últimos cinco anos, mais de R$ 250 milhões foram destinados à modernização de suas unidades em São Bernardo do Campo (SP) e Manaus (AM) e dos Centros de Distribuição em Joinville (SC) e nos Estados Unidos. Esses investimentos reforçam a visão estratégica da companhia de expandir sua capacidade produtiva, com foco em tecnologia, inovação e excelência operacional.

Os investimentos realizados ao longo dos últimos anos possibilitaram uma ampliação significativa dos resultados da empresa. Somente em 2023, a Termomecanica obteve um crescimento de 8% no volume de vendas em comparação ao ano de 2022. Ao todo, nos últimos três anos, a empresa registrou a venda de mais de 10 mil itens distintos para aproximadamente 2 mil clientes.

De acordo com Luiz Henrique Caveagna, Diretor Geral da Termomecanica, o sucesso da operação é resultado de uma cultura organizacional baseada na inovação contínua e na busca pela excelência. “A Termomecanica sempre esteve à frente do seu tempo. Nosso fundador, Salvador Arena, nos deixou um legado de visão estratégica e compromisso com a qualidade. Hoje, seguimos esses princípios, investindo em inovação e, principalmente, em pessoas, que são o maior diferencial da nossa companhia”, afirma o executivo.

Diversificação e futuro

Olhando para o futuro, a Termomecanica tem expandido sua atuação para além do Cobre. Em 2021, a empresa deu um passo importante ao inaugurar uma nova planta dedicada à produção de vergalhões de Alumínio, consolidando sua entrada no mercado de transformação desse metal. Esse movimento fez parte da estratégia de diversificação da empresa, que visa atender a novos segmentos industriais e aumentar sua participação em setores diversos.

A inovação também se reflete no avanço das atividades do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Ensaios (CPDE), que se tornou uma referência nacional em ensaios técnicos, certificações e desenvolvimento de novos materiais. Desde 2020, o CPDE é acreditado pelo INMETRO para realizar análises detalhadas de uma ampla gama de metais, incluindo Aço, Estanho, Níquel e outros, além do Cobre e Alumínio. “Essas certificações atestam o compromisso da Termomecanica com a excelência técnica e a capacidade de atender às exigências crescentes de seus clientes”, comenta Caveagna.

Legado e princípios que moldam o caminho da companhia

A cultura empresarial da Termomecanica foi fortemente influenciada pela visão de Salvador Arena, um empresário que acreditava no poder transformador da educação, da inovação e da responsabilidade social. Os valores implantados por Arena, como ética, responsabilidade socioambiental e valorização do capital humano, seguem firmes no dia a dia da companhia, norteando as decisões estratégicas e a relação com colaboradores, parceiros e clientes.

Com um time de aproximadamente 1.700 colaboradores, a Termomecanica mantém um forte compromisso com a qualificação profissional e a inovação tecnológica. Para Caveagna, o foco da empresa continua sendo o de se preparar para o futuro, mantendo a liderança no setor de metais e ampliando suas operações em mercados emergentes.

“Acreditamos que, apesar dos 82 anos de história, nosso trabalho está longe de ser concluído. Continuamos a investir em pesquisa, desenvolvimento e novas soluções, sempre com o objetivo de atender às necessidades de um mercado em constante transformação”, comenta o diretor.

Desde 2010, a Termomecanica passou a ser administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva, a fim de garantir a sustentabilidade do negócio a longo prazo.

Atualmente, a Dra. Regina Celi Venâncio é a Presidente do Conselho de Administração e comanda a Termomecanica há 26 anos, sucedendo o fundador Engenheiro Salvador Arena em uma fase crucial da história da companhia. Sob sua liderança, a empresa consolidou um modelo de governança corporativa moderno e robusto, que resultou maior transparência e eficiência nos processos internos. A diretoria também implementou um sistema integrado de gestão, que não só padronizou operações, como também assegurou a continuidade e sustentabilidade dos negócios, alinhados aos princípios deixados pelo fundador.

Além de fortalecer a governança, Dra. Regina impulsionou a internacionalização da Termomecanica, projetando a empresa para novos mercados. A aquisição de fábricas no Chile e na Argentina consolidou a presença internacional da companhia, enquanto investimentos maciços modernizaram as instalações em São Bernardo do Campo e viabilizaram a criação de novas unidades, como a planta em Manaus (AM) e centros de distribuição em Joinville (SC) e nos Estados Unidos. Essa expansão estratégica foi acompanhada pela ampliação do portfólio de produtos e a conquista de diversas certificações de qualidade. Em 2016, a Termomecanica ingressou no mercado de tubos e barramentos de alumínio, com expansão na linha da fabricação de vergalhão em 2021.

Esses esforços garantiram não apenas a longevidade e solidez da empresa no mercado que se tornou líder no setor de transformação de metais não ferrosos, mas também a continuidade dos projetos sociais da Fundação Salvador Arena, que tem como base os recursos gerados pela companhia. Ao aliar crescimento econômico com responsabilidade social, Dra. Regina assegurou a perenidade de ambos os legados – o empresarial e o social.

Futuro sustentável

Olhando para os próximos anos, a Termomecanica está focada em fortalecer sua posição no mercado, com ênfase também na sustentabilidade. Nesse sentido, novos projetos e iniciativas estão sendo desenvolvidos para assegurar que os processos produtivos da companhia sejam cada vez mais eficientes e alinhados às práticas de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).

“O futuro pertence às empresas que sabem combinar inovação com responsabilidade. Na Termomecanica, temos a convicção de que é possível crescer de maneira sustentável, gerando valor para nossos clientes ao mesmo tempo que contribuímos para o desenvolvimento da sociedade como um todo”, finaliza Caveagna.