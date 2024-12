Termomecanica anuncia novo canal de atendimento ao cliente

A Termomecanica, referência no setor de transformação de Cobre e suas ligas, deu mais um passo para aprimorar a experiência de seus clientes. Agora, a companhia conta com um WhatsApp Corporativo, cujo número de contato é (11) 4366-9799, que chega para facilitar a comunicação com o setor comercial da empresa. Nesse novo canal, será possível solicitar informações sobre produtos, acompanhar pedidos e cotações e, ainda, esclarecer eventuais dúvidas.

De acordo com Gerente Comercial da Termomecanica, Felipe Guerini, todos os analistas comerciais da companhia estarão disponíveis durante todo o horário de funcionamento da Termomecanica. “Nosso objetivo é responder aos clientes o mais rapidamente possível. Estamos empenhados em oferecer maior suporte e otimizar cada vez mais o nosso atendimento, tanto é que a partir da implementação do WhatsApp Corporativo, temos monitorado o tempo de resposta e a satisfação dos clientes em tempo real, o que nos permite fazer ajustes para garantir sempre um atendimento de qualidade”, comenta.

Outro aspecto importante é que o WhatsApp Corporativo está totalmente integrado ao ERP da companhia. “Essa integração garante mais agilidade no fluxo de informações, permitindo que os dados sejam atualizados em tempo real e fiquem acessíveis a todas as áreas envolvidas. Além disso, estamos avaliando a possibilidade de integração com o nosso CRM para melhorar ainda mais a gestão do relacionamento com o cliente”, afirma.

Investimento crescente em treinamento

Guerini destaca que, para implementar o WhatsApp Corporativo de forma eficiente, a Termomecanica incorporou uma série de treinamentos sobre a utilização da ferramenta e boas práticas dentro da plataforma. “O canal é apenas uma extensão dos nossos meios de comunicação. Por isso, acreditamos que as competências necessárias para trabalhar com ela já estão enraizadas no atendimento dos nossos colaboradores. Prezamos sempre pela clareza na comunicação e pela empatia no contato com nossos clientes, garantindo uma experiência consistente e humanizada”, reitera.

O executivo complementa que além do novo recurso, a Termomecanica está desenvolvendo outras tecnologias para agilizar o tempo de resposta. Entre as inovações está a criação de um ChatBot, projetado para responder rapidamente a dúvidas frequentes, que será lançado em breve à base de clientes da companhia. “Com essa automação, nossos analistas poderão se dedicar a demandas mais específicas e complexas, elevando o nível de personalização do nosso atendimento. Estamos comprometidos em oferecer um serviço cada vez mais ágil e adaptado às necessidades dos nossos clientes”, finaliza.