Terminam nesta terça as inscrições no concurso da Desenvolve SP para 13 vagas

Quem ainda não se inscreveu tem até esta terça-feira (26) para entrar no site da Vunesp e concorrer a uma das 13 vagas no concurso público da Desenvolve SP.

Essa é a oportunidade de entrar para o time de colaboradores da agência de fomento paulista ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que completou 15 anos de existência no último dia 11 de março.

Poderão se inscrever graduados no ensino superior em qualquer área para 12 vagas de analista (uma delas reservada deficiente físico). A outra vaga é para economista para graduados em nível pleno na área e com registro no órgão de classe. Os salários variam de R$ 4.683,63 a R$ 7.082,22.

A carga horária semanal tanto para analista como para economista é de 30 horas, sendo seis horas diárias. A contratação é no regime CLT.

Para mais informações, acesse o site da Vunesp.