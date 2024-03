Terminam amanhã inscrições para os cursos profissionalizantes do programa Qualifica SP – Novo Emprego em Caieiras

As inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional do Qualifica SP – Novo Emprego, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), terminam nesta terça-feira (12). São 60 vagas para o curso de Corte e Costura, na cidade de Caieiras, localizada na região Metropolitana de São Paulo. As aulas serão ministradas em escola móvel de instalação da SDE. O programa é destinado a pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho.

A escolha dos cursos foi realizada após análise das demandas de mercado da região, juntamente aos municípios. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, ou seja, oferecer treinamento em segmentos em que há vagas em aberto.

Podem se inscrever pelo site qualificasp.sp.gov.br, candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão de início para o dia 21 de março. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

Serviço:

60 vagas para o curso presencial de Corte e Costura

Cidade: Caieiras

Local: Av. Marcelino Bressiani, 178 – Vila Gertrudes Caieiras – Estacionamento do Teatro Municipal

Inscrições: até 15 de março

Início das aulas: 21 de março (previsão)

Duração do curso: 80 horas