Terminam amanhã as inscrições para curso de gasista na região metropolitana

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), abriu 40 vagas em curso gratuito de qualificação para gasista, profissional especializado em equipamentos, instalações, manutenções e reparos da indústria do gás. As vagas abertas são de ação afirmativa para mulheres. As inscrições vão até amanhã (22).

O curso tem carga horária de 140 horas/aula, sendo 120 horas teóricas de forma remota e 20 horas com aulas práticas ministradas na Comgás. As aulas on-line acontecerão das 18 às 22 horas. A iniciativa tem duração de quatro meses, com formatura prevista para agosto.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e CNH ativa na categoria B. Dentro desses requisitos, as vagas são afirmativas para mulheres. Para se inscrever, basta acessar o site do Programa Qualifica SP da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O início das turmas está previsto para dia 8 de abril.

A Comgás é uma empresa brasileira, considerada pela Abegás como a maior distribuidora de gás natural do país.

Serviço

Inscrições para o curso de gasista – ação afirmativa para mulheres

Prazo: até 22/03

Site: www.qualificasp.sp.gov.br