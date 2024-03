Terminal São Mateus da EMTU terá evento para celebrar o Dia Mundial da Água

Nesta sexta-feira (22), no Terminal São Mateus, a EMTU vai lembrar o Dia Mundial da Água em parceria com a Sabesp. A partir das 10h haverá distribuição de folhetos informativos aos passageiros que circulam pelo terminal e dentro dos ônibus. Além disso, agentes vão explicar sobre o consumo inteligente desse recurso hídrico no dia a dia da população.

O evento também tem como objetivo orientar sobre a utilização adequada da água para evitar a proliferação do mosquito da dengue, problema emergencial que atualmente aflige várias regiões do país.

Sabesp

A Sabesp é atualmente responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 375 municípios do Estado de São Paulo. É considerada uma das maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida. São 28,4 milhões de pessoas abastecidas com água e 25,2 milhões de pessoas com coleta de esgotos.

Dia Mundial da Água

Local: Terminal Metropolitano São Mateus

Data: 22 de março

Horário: 10h às 12h

Endereço: Av. Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz, São Paulo – SP