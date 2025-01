Terminal São Mateus da EMTU recebe Cabine de Atendimento Psicológico gratuito

A EMTU, em parceria com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e a plataforma Dr. Consulta, vai proporcionar de segunda-feira (13) a sexta-feira (17) atendimento psicológico on-line no Terminal Metropolitano São Mateus, dentro da iniciativa “É falando que a gente se cuida”. A ação começou em dezembro de 2024 e prossegue em janeiro de 2025, utilizando uma cabine que percorre terminais da EMTU, estações do Metrô e da CPTM . Com isso, os 6,7 milhões de usuários diários do transporte público de São Paulo têm acesso a sessões de atendimento psicológico gratuitas.



A iniciativa está inserida no Janeiro Branco, mês dedicado à reflexão sobre saúde mental.

Dr. Consulta é uma uma plataforma de gestão de saúde que nasceu em 2011 e atualmente opera com 29 centros médicos na Região Metropolitana de São Paulo, em áreas de fácil acesso próximo a estações de transporte público.

Serviço – Cabine de Acolhimento Psicológico

Terminal Metropolitano São Mateus

Local: Avenida Adélia Chohfi, 100 – Jardim Vera Cruz – São Paulo – SP.

Data: De 13 a 17 de janeiro

Horário: das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h