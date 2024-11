Terminal Rodoviário Tietê recebe nova edição do Sarau dos Conversadores

O Terminal Rodoviário Tietê retoma a parceria com o Sarau dos Conversadores, um dos mais reconhecidos grupos artísticos-culturais da cidade de São Paulo, para mais uma apresentação aberta ao público. A 93ª edição do evento acontece no sábado, 23 de novembro, a partir das 16 horas, próximo ao Balcão de Informações. A apresentação é gratuita e a classificação etária é livre.

O elenco, formado pelo poeta e compositor Cacá Mendes; o músico, compositor e poeta Edson Tobinaga; a intérprete Tania Clemente; a violinista Patrícia Casadei; e o cantor e compositor Vieira Pato, se junta a convidados especiais em uma programação inédita.

Entre eles, a cantora e musicista Raquel Floriano, consagrada no estilo MPB e com apresentações em importantes espaços culturais da cidade de São Paulo, além da cantora lírica Sandra Félix, que há mais de 20 anos faz parte do naipe de sopranos do Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo.

Já a literatura e poesia fica a cargo do coletivo Os Poetas do Tietê, que há 16 anos leva poesia para as ruas, bibliotecas, escolas e espaços de ressocialização com o objetivo de transformar vidas por meio da leitura e da arte.

A plateia também terá a oportunidade de mostrar seus talentos na seção “Microfone Aberto”. As inscrições podem ser feitas no início do Sarau.

93ª Edição do Sarau dos Conversadores

Data: 23 de novembro (sábado) a partir das 16h

Local: Terminal Rodoviário Tietê (próximo ao Balcão de Informações)

Endereço: Av Cruzeiro do Sul, 1800 – Santana – São Paulo/SP

Entrada gratuita