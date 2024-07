Terminal Pinheiros recebe Campanha de Vacinação contra a Influenza

O Terminal Pinheiros, que passou por uma revitalização completa no início deste ano, adere à Campanha de Vacinação em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contra a Influenza para usuários, passageiros, colaboradores e trabalhadores do local, bem como à população em geral do entorno.

A campanha, que já acontece em outros terminais municipais e algumas estações de trem e metrô, tem como público-alvo toda a população a partir de seis meses de vida que ainda não tomou o imunizante nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Diariamente serão aplicadas 400 doses, entre 09 e 16 horas. Para se imunizar, basta comparecer ao local portando a caderneta de vacinação (se tiver) e um documento com foto.

A vacina protege contra três cepas diferentes do vírus, responsáveis pela maioria dos casos atualmente, que são Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. O imunizante é aplicado em dose única e deve ser atualizado anualmente.

Para Marcílio Bovolini, diretor da SP Terminais Noroeste, concessionária responsável pela administração de nove terminais urbanos, o objetivo é reduzir o impacto da circulação do vírus em períodos de baixa temperatura.

“Somente no Terminal Pinheiros, passam, em média, 27 mil passageiros por dia, sendo considerado um ponto estratégico para alcançar um grande número de pessoas e diminuir a transmissão do patógeno”, avalia Bovolini.

Campanha de Vacinação Contra a Influenza

Local: Terminal Pinheiros

Endereço: Rua Gilberto Sabino, 130 – Pinheiros

Data: Até 02 de agosto de 2024

Horário: 9h às 16h (segunda a domingo)