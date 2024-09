Terminal Metropolitano Carapicuíba recebe exposição fotográfica “Somos Vencedores”

A Paralimpíadas de Paris 2024 chegou ao fim no dia 08 de setembro, e teve como maior medalhista a China, com 220 medalhas, sendo 94 de ouro. Contudo, o desempenho dos atletas brasileiros não deixou a desejar. Os brasileiros encerraram o torneio com um total de 89 medalhas, 25 delas, de ouro. O Brasil foi o 4º país com maior número de medalhas, porém ficou em 5º colocado na classificação geral por conta dos dois ouros a mais da Holanda, que encerrou com 27 primeiras colocações.

A exposição tem como objetivo principal destacar um dos eventos mais importantes do mundo em termos de inclusão. Logo após os Jogos Olímpicos, as Paralimpíadas apresentam diversas modalidades igualmente competitivas, com um diferencial especial: os atletas. A EMTU, em parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, oferece aos passageiros a oportunidade de conhecer alguns dos rostos que representaram o Brasil na competição.

Com fotografias cedidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, a exposição foi idealizada para destacar a força e a garra dos atletas, independentemente de suas deficiências. Entre os destaques, estão fotos realizadas durante os Jogos Para-Panamericanos de 2023, que registrou o melhor desempenho brasileiro na história: o Brasil liderou o quadro de medalhas com 343 pódios.

Quem visitar a exposição poderá acessar via QR Code recursos de acessibilidade em Libras e áudio descrição, garantindo acessibilidade para todos os públicos.

Evento – Ação expositiva

Data: 13 a 24 de setembro

Local e endereço: Terminal Metropolitano Carapicuíba – Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 53, Carapicuíba