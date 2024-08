Terminal Luiz Bortolosso recebe ação sobre educação no trânsito

Nesta quinta-feira (08), Dia Internacional do Pedestre, o Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso da EMTU receberá uma atividade no “Dia D do Pedestre”, parte da campanha “Sinal de Respeito”, promovida pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).

A ação de conscientização leva aos passageiros, de forma descontraída,um assunto importante: a ampliação da política em defesa do pedestre. A população poderá participar de um Quiz Educativo com roleta, contendo indicações e questionamentos de boas práticas no trânsito.

Agentes do Detran abordarão os passageiros com as perguntas do quiz e distribuirão material informativo sobre o assunto. O Quiz (questionário) tem como objetivo promover a civilidade e o respeito mútuo entre motoristas e pedestres, reduzir o número de atropelamentos e incentivar o conhecimento sobre práticas de segurança e respeito no trânsito. No dia 22 de agosto, os agentes do Detran vão repetir a ação no terminal.

No VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) da Baixada Santista, gerenciado pela EMTU, vídeos da campanha educativa do Detran estão sendo veiculados nos monitores para chamar a atenção dos passageiros sobre o assunto.

Campanha “Sinal de respeito”

Parte mais frágil do trânsito, o pedestre é uma vítima em potencial. O primeiro semestre de 2024 foi o mais letal para os pedestres nos últimos cinco anos no estado, segundo as estatísticas do Infosiga, portal de dados viários do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Foram 700 mortes, contra 585 no mesmo período do ano passado, 678 óbitos de janeiro a junho em 2022 e 678 em 2019. De 2023 a 2024, o crescimento nas mortes por atropelamento é de 19,7%.

Para frear essa tendência, o Governo de São Paulo põe na rua sua nova campanha educativa, “Sinal de respeito”, com peças em TV, mídia digital, impressa e externa, frases como “Toda faixa de pedestre é um sinal de respeito” e uma série de ações pelo estado na próxima quinta-feira, 8, Dia Internacional do Pedestre. O Dia D do Pedestre, como tem sido chamado, terá programação nas suas dezoito superintendências – na capital e nas 17 regiões em que litoral e interior estão divididos pelo Detran-SP – para chamar tanto motoristas como transeuntes para a responsabilidade de respeitar a faixa de pedestres.

Detran – O Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), do governo paulista, trabalha incessantemente para prevenir sinistros e preservar vidas, com a meta de organizar um trânsito mais seguro e harmonioso entre todos os modais.

Evento – Ação de Educação no Trânsito

Data: 8 e 22 de agosto

Horário: 10h às 15h

Local e endereço: Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso da EMTU – Praça dos Emancipadores – Quitaúna, Osasco – SP