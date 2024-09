Terminal Jabaquara recebe ação do Instituto Limpa Brasil no Dia Mundial da Limpeza

Divulgação

Para celebrar o Dia Mundial da Limpeza, o Instituto Limpa Brasil realizará nesta quarta-feira (18/09) uma iniciativa no Terminal Metropolitano Jabaquara da EMTU para conscientizar a população sobre educação ambiental.

O instituto está atuando em parceria com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo e suas empresas vinculadas – CPTM, EMTU e Metrô – para chamar a atenção dos passageiros por meio de intervenções artísticas nas estações e terminais de ônibus.

Atores farão esquetes rápidas nas quais um deles simula jogar lixo no chão e é advertido pelos demais, começando uma discussão sobre descarte correto de lixo em locais públicos. A intenção é atrair a atenção dos usuários que estiverem passando pelo local. No final da performance, promotores vão vestir coletes do Limpa Brasil para recolher o lixo e distribuir lixeiras descartáveis para os passageiros.

As ações vão ocorrer entre 10h e 15h no terminal Metropolitano Jabaquara (EMTU – 18 e 25 de setembro), na estação Sacomã (Metrô – 17 e 24 de setembro) e Estação Palmeiras-Barra Funda (CPTM – 19 e 26 de setembro). Além das esquetes, um vídeo com a campanha será veiculado nos veículos das empresas durante a última quinzena de setembro.

Dia Mundial da Limpeza

O Instituto programou ações em mais de mil cidades brasileiras neste ano. Desde 2018, a data reúne milhões de voluntários, governos e organizações em mais de 191 países todos os anos para enfrentar o problema global do lixo e aumentar a conscientização da sociedade. A data é celebrada oficialmente no dia 20 de setembro, mas durante todo o mês, o Instituto Limpa Brasil está promovendo ações para reafirmar o compromisso com a data. O Instituto conta com o patrocínio nacional da Philip Morris Brasil e apoio de empresas e instituições. A meta deste ano é impactar 1 milhão de pessoas com as ações de limpeza.

No sábado, dia 21, uma das ações coletivas está programada para ocorrer na Avenida Paulista, em São Paulo, com ponto de encontro em frente ao número 854. Os participantes farão uma caminhada até o Parque Trianon, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP), coletando lixo e bitucas de cigarro.

Segundo Edilainne Pereira, Diretora Executiva do Instituto Limpa Brasil, o evento vai além de recolher os detritos das ruas e calçadas e tem o objetivo de promover a educação ambiental para atitudes sustentáveis durante todo o ano. “O nosso empenho começa com a limpeza para a promoção da mudança comportamental da sociedade, ou seja, para a maior responsabilidade ambiental e equidade social”, explica Edilainne.

Todas as pessoas interessadas em participar podem acessar a página do Limpa Brasil (clique aqui) para se registrar ou encontrar um evento em sua região.

O Dia Mundial da Limpeza, coordenado globalmente pelo Let’s do It World e nacionalmente pelo Instituto Limpa Brasil Let’s do It, faz parte da parceira credenciada do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA) que tem a intenção de ocorrer anualmente com o apoio institucional da ONU Habitat. No Brasil, essa rede atua em apoio ao Instituto Limpa Brasil que conseguiu, pela primeira vez neste ano, o apoio institucional ONU Habitat do Brasil. Inclusive, a campanha 2024 que já está sendo compartilhada traz o seguinte tema: “Abra Espaço para a Vida”.