Terminal Diadema da EMTU recebe evento com participação do músico Joanan Prates

Na quinta-feira (05), os passageiros do Terminal Metropolitano de Diadema, da EMTU, recebem uma ação inédita: a intervenção artística Santuário, de Joanan Prates. O público do Terminal poderá participar de sessões terapêuticas através de ondas sonoras produzidas pelo Gongo, um instrumento de percussão asiático, além de receberem explicações do músico sobre como funciona este tipo de terapia e sobre meditação.

O Santuário é uma experiência sonora breve e impactante, acessível a todos. É feito com um gongo harmônico de 90 cm, amplificado por microfones e caixas de som. Usado em terapias e meditações, o gongo emite frequências que se conectam com as pulsações do corpo, ajudando a melhorar a presença e o equilíbrio emocional.

Arte nos Terminais

Este evento faz parte do Programa Arte nos Terminais, que completou 27 anos em agosto. O programa da EMTU difunde gratuitamente arte e cultura aos passageiros do transporte público nas mais diversas manifestações por meio de parcerias como: exposições, música, dança, apresentações, oficinas, literatura e teatro. Entre os projetos promovidos estão a exposição Olhar Metropolitano, Giralivro, Expomini, apresentações teatrais sobre segurança no trânsito, entre outros. Desde agosto de 1997, quando o programa foi lançado, mais de 1.500 ações foram desenvolvidas em regiões metropolitanas onde a EMTU atua.

Joanan Prates – É artista plástico pela Universidade Federal da Bahia. Pós-graduado em Arte Integrativa, Lato Senso, pela parceria entre a Universidade Anhembi Morumbi e Centro de Estudos Universais, São Paulo SP. Possui ampla experiência em arte educação (com destaque para processos criativos que priorizam a ludicidade e a sinergia grupal) e na elaboração de projetos socioculturais (com destaque para ações de Pontos de Cultura e Oficinas Socioculturais). Sua pesquisa se concentra na mitologia comparada de Joseph Campbell e nos estudos de imaginação ativa de Jeanne Achterberg.

Evento – Ação de Arte

Data: 05 de setembro

Horário: 15h às 17h

Local/ Endereço: Terminal Diadema – Av. Conceição, s/n, Parque Mamede – Diadema