Terminal Diadema da EMTU recebe ação da campanha Fevereiro Roxo

Nesta terça-feira (18), o Terminal Metropolitano Diadema emprestará sua plataforma para uma ação da campanha Fevereiro Roxo. A parceria da EMTU com a Escola Proz tem como objetivo conscientizar os passageiros sobre a importância do diagnóstico precoce para a doença de Alzheimer, o Lúpus e a Fibromialgia.

Profissionais e alunos da Escola Proz estarão a postos para aferir gratuitamente a pressão arterial e medir o índice de glicemia, além de distribuir folhetos informativos sobre as doenças.

A campanha Fevereiro Roxo busca conscientizar a sociedade sobre o Lúpus, a Fibromialgia e o Alzheimer. Mais do que o diagnóstico precoce, a iniciativa também incentiva a adoção de um estilo de vida mais ativo, com a prática de atividades físicas para reduzir os riscos e, no caso do Alzheimer, os benefícios da estimulação intelectual.

Escola Proz – Proz Educação

A Proz Educação nasceu da união de duas escolas formadoras de profissionais de saúde, a ESSA (SP) e a Enferminas (MG). Fundadas há mais de 10 anos, as duas instituições, juntas, já formaram mais de 22 mil estudantes.