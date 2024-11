Terminal de Guarulhos Reabre Após Tiroteio Ligado ao PCC

Na noite de sexta-feira (8), o Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi reaberto após um ataque a tiros que resultou na morte do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. O incidente, ocorrido no setor de desembarque destinado a voos domésticos, fechou temporariamente a área para perícia. Cinco horas depois, as atividades foram retomadas após a limpeza e preparação do local.

Gritzbach, envolvido em uma disputa interna no PCC (Primeiro Comando da Capital), foi identificado como alvo do ataque. Anteriormente ameaçado pela facção criminosa, ele escapou de um atentado no Natal passado. Ao retornar de Maceió com sua namorada, encontrou dois seguranças no aeroporto. Durante o ataque, o filho do empresário estava presente, mas não há informações sobre o vínculo dos feridos com Gritzbach.

O veículo usado pelos atiradores foi apreendido próximo ao local por equipes do 3º Batalhão de Polícia de Choque. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou que o DHPP investiga o homicídio. O policiamento foi reforçado nas imediações para garantir a segurança.

A investigação não descarta a possibilidade de queima de arquivo, dado o acordo de delação premiada firmado por Gritzbach, que afirmou ter inimigos entre agentes públicos devido a propinas pagas. A polícia está ouvindo testemunhas e analisando imagens do momento do crime.

O governador Tarcísio de Freitas assegurou que todas as circunstâncias serão rigorosamente investigadas e os responsáveis punidos. Ele reiterou seu compromisso em combater o crime organizado em São Paulo com determinação.

Este episódio destaca a gravidade das disputas internas no PCC e a necessidade contínua de estratégias eficazes contra o crime organizado no estado.