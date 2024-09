Terminais metropolitanos da EMTU em Guarulhos recebem ações da Semana Nacional do Trânsito

A Semana Nacional do Trânsito acontece de 18 a 25 de setembro, período em que os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito intensificam ações de educação, fiscalização e engenharia, buscando tornar as vias mais seguras e ambientalmente sustentáveis. Três desses eventos acontecerão de 18 a 20 de setembro nos terminais metropolitanos Taboão, Cecap e Vila Galvão, em Guarulhos, em parceria com o SEST-SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte).

As atividades têm como objetivo mobilizar e conscientizar a população por meio de ações educativas destinadas a proporcionar um trânsito mais seguro no dia a dia. Agentes do SESTSENAT apresentarão palestras sobre segurança ao dirigir, além de divulgar o trabalho que realizam em locais públicos. Além disso, está prevista a entrega de brindes para aqueles que participarem das ações.

Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, a mensagem educativa proposta para 2024 visa conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. O objetivo principal é mobilizar a sociedade para adotar comportamentos que promovam um trânsito mais pacífico e consciente, trazendo segurança a motoristas e pedestres.

As ações estão alinhadas ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), destacando a proteção dos mais vulneráveis, o acalmamento do tráfego, a acessibilidade e a sustentabilidade. Essas são as bases para as atividades promovidas ao longo da semana, reforçando a importância de um trânsito mais humano.

SEST SENAT

Com mais de 150 unidades, o Sest Senat tem o objetivo de transformar a realidade dos trabalhadores do transporte e de seus dependentes, contribuindo para elevar a competitividade dos transportadores por meio da educação profissional e da promoção da saúde e da qualidade de vida.

Evento – Semana Nacional do Trânsito

Taboão:

Data: 18 de setembro

Horário: 14h às 16h

Local/ Endereço: Terminal Taboão – Av. Natalia Zarif, S/N.º Taboão – Guarulhos/SP

CECAP:

Data: 19 de setembro

Horário: 10h às 14h

Local/ Endereço: Terminal Metropolitano Cecap – Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 2903 – Guarulhos

Vila Galvão:

Data: 20 de setembro

Horário: 10h às 14h

Local/ Endereço: Terminal Metropolitano Vila Galvão – 87, R. Cristiane, 1 – Jardim Alice, Guarulhos