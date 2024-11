Terminais de SP oferecem serviços de cidadania e empreendedorismo aos usuários

Os terminais de ônibus da cidade de São Paulo, são geridos pela RZK Concessões, a empresa oferece uma série de serviços de cidadania e empreendedorismo para os usuários do sistema de transporte público da capital paulista. A iniciativa visa descentralizar o atendimento das unidades de serviços públicos e evitar que os passageiros precisem se deslocar por grandes distâncias para acessar esses serviços.

Os terminais de ônibus do Carrão e de Santana contam agora com unidades do Poupatempo, onde os cidadãos das zonas Leste e Norte podem acessar serviços como emissão de segunda via de RG, atestado de Antecedentes Criminais, Carteira Nacional de Habilitação, além dos postos da Sabesp, Detran, entre outros. Além disso, há postos de serviços da Sabesp, Detran e outros órgãos, também garantem maior conveniência aos moradores das regiões atendidas.

A unidade do Sebrae Aqui, localizada no Terminal Penha, oferece apoio a futuros empreendedores e lojistas, com atendimento facilitado e cursos práticos. O terminal abriga a primeira unidade do Sebrae instalada fora de um parceiro institucional, reforçando o compromisso com o empreendedorismo local e a proximidade com a comunidade.

Em novembro será realizado o “Descomplique”, de 4 a 8, das 18h às 22h e voltam oportunidades para o curso “Não perca dinheiro, mantenha seu caixa e preços em dia”, dias 26 e 27, das 9h às 13h. Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas pelo site do Sebrae.

Segundo Danielle Carneiro, CEO da RZK Concessões, a iniciativa é apenas o começo: “Estamos estudando a possibilidade de expandir os serviços oferecidos para atender melhor às necessidades dos passageiros que frequentam os terminais e estações de metrô administradas pela empresa. Nosso objetivo é facilitar cada vez o dia a dia de quem utiliza o transporte público”, destaca.