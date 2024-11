Terminais da EMTU no Corredor ABD terão ações para orientar tratamento de dependentes químicos

Rodas de conversas, distribuição de folhetos informativos e orientações iniciais de tratamento para dependentes químicos são atividades previstas em três ações da EMTU previstas para novembro em terminais metropolitanos do Corredor ABD. A atividade tem como parceiro o Comitê Regional do grupo Narcóticos Anônimos. As ações começam na segunda-feira (04) no Jabaquara, seguindo depois para Diadema (13) e Santo André (18).

De acordo com estudos das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), 35 milhões de pessoas de todo o mundo sofrem transtornos resultantes do uso de drogas. No Brasil, quase 30 milhões de pessoas têm alguém na família que é dependente químico.



Narcóticos Anônimos – O grupo surgiu nos Estados Unidos a partir do Programa de Alcoólicos Anônimos no fim dos anos 1940, com as primeiras reuniões na área de Los Angeles. O programa foi fundado por Jimmy Kinnon (1911-1985), em 1953, um integrante de Alcoólicos Anônimos que observou a necessidade de um grupo para usuário de outras drogas além do álcool. Atualmente, a NA organiza mais de 70 mil reuniões semanais em 144 países. No Brasil, surgiu entre 1972 e 1978, com o nome de Toxicômanos Anônimos, unindo-se à rede mundial da NA em 1990. Hoje existem pelo menos 1.500 grupos que realizam 4.200 reuniões semanais.

Serviço – Narcóticos Anônimos nos terminais

Data: 04/11

Horário: 9h às 14h

Local: Terminal Metropolitano Jabaquara

Endereço: rua Nelson Fernandes, s/n, Jabaquara

Data: 13/11

Horário: 9h às 14h

Local: Terminal Metropolitano Diadema

Endereço: Avenida Conceição s/n, Parque Mamede, Diadema

Data: 18/11

Horário: 9h às 14h

Local: Terminal Metropolitano Santo André

Endereço: rua Visconde de Taunay, s/n, Santo André