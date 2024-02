Termina hoje prazo de inscrição para os cursos gratuitos do CCCB

Termina nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro, o prazo de inscrição para os primeiros cursos gratuitos de 2024 do Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), que terão início entre os meses de março e abril.

Nesta primeira etapa, o público pode escolher entre os cursos de língua coreana (Sejong Hakdang), dança tradicional com leques (Buchaechum), culinária ou de instrumento tradicional de cordas (Gayageum).

As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário eletrônico disponível no site do CCCB, na aba “Aulas/Seminários”. Os candidatos devem ter pelo menos 15 anos e a seleção será por ordem de inscrição.

OUTROS CURSOS – As inscrições para os cursos do K-Pop Academy, Taekwondo e Coral serão anunciadas em breve.