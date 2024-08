Terceiro suspeito de provocar queimadas em SP é preso no estado

Subiu para três o número pessoas presas sob suspeita de promover queimadas no estado de São Paulo.

A prisão ocorreu na manhã deste domingo (25) em Batatais. A informação foi dada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em entrevista nesta segunda (26). Segundo Tarcísio, o suspeito tem passagem pela polícia e estava usando gasolina para colocar fogo em vegetação.

“É uma coisa que não vamos tolerar. As forças de segurança estão bem mobilizadas para impedir esse tipo de ação, e o oportunismo. São aquelas pessoas que têm descarte para fazer e querem aproveitar o incêndio para queimar o lixo, queimar o resíduo. Isso é inaceitável”, afirmou.

Outras duas pessoas foram presas sob suspeita de incêndio criminoso em São José do Rio Preto e em Porto Ferreira.

Os incêndios causaram acidentes e interrupção de aulas e lotaram hospitais, entre outros transtornos em diversas regiões do estado de São Paulo. Duas pessoas morreram e outras 66 ficaram feridas, de acordo com a Defesa Civil.

Segundo boletim divulgado pelo gabinete de crise na manhã desta segunda-feira (26), em Altinópolis, na região de Ribeirão Preto, 60 pessoas precisaram de atendimento médico em razão da inalação de fumaça dos incêndios.

Na quinta-feira (22), seis pessoas ficaram feridas em um engavetamento na rodovia Armando Sales de Oliveira (SP-322), em Bebedouro, devido à falta de visibilidade causada pela fumaça das queimadas.

Na sexta (23), dois funcionários de uma usina morreram tentando combater o fogo.

A Defesa Civil afirma que 80 pessoas estão desalojadas no estado por causa dos incêndios.

A Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou a suspensão das aulas em todas as escolas municipais nesta segunda-feira por causa das queimadas. A cidade foi uma das mais atingidas pelos incêndios que se alastraram pelo interior do estado nos últimos dias.

Foram queimados 34.174 hectares em 14 regiões. Não há focos ativos de incêndio nesta segunda, mas 48 municípios estão em alerta máximo para queimadas, de acordo com a Defesa Civil.

A Polícia Federal abriu dois inquéritos para investigar suspeita de ação criminosa nas queimadas.

Com o agravamento da situação, o governador viajou no domingo para Ribeirão Preto. Ele anunciou um plano emergencial na Saúde para garantir o reforço nos atendimentos a casos respiratórios em decorrência da fumaça e baixa umidade do ar.

O plano emergencial prevê a ampliação dos serviços de telemedicina para consultas de triagem e acompanhamento de condições respiratórias, reduzindo a sobrecarga nas unidades de saúde.