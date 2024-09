Terceiro envolvido no latrocínio de delegado do Deic de SP é preso em Minas Gerais

O terceiro suspeito de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) do delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo foi preso neste sábado (28) na cidade de Extrema, em Minas Gerais. O homem, de 28 anos, foi detido pela Polícia Militar local e passará por audiência de custódia no estado. Depois, ele será transferido para a capital paulista.

O detido era o último procurado pela Justiça pelo assassinato do policial civil de 59 anos no 21 de setembro, no bairro da Lapa, na zona oeste da capital. Na ocasião, o suspeito era um dos homens que chegou no local em uma das motos e anunciou o roubo. Ele fazia a proteção do comparsa e fugiu durante a troca de tiros.

O delegado, que estava com sua esposa, também policial civil, reagiu ao assalto e foi baleado na região do tórax por um dos criminosos e encaminhado ao Hospital das Clínicas, onde não resistiu. A mulher não se feriu. Já o suspeito foi alvejado e encaminhado ao Hospital Universitário, onde foi preso. O detido de 24 anos já havia sido preso em flagrante quatro vezes por crimes patrimoniais com uso de arma de fogo. Ele foi condenado e cumpria medida cautelar nas ruas.

Outro preso

Além dos suspeitos que estavam no local, a polícia procurava um terceiro envolvido no crime, que estaria prestando apoio logístico à dupla. Ele foi preso na última segunda-feira (23) pelos policiais do Deic em um imóvel em Diadema, na Grande São Paulo.

A prisão foi realizada durante uma operação envolvendo equipes da 1ª Delegacia sobre Roubos e Latrocínios da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) e da Unidade de Inteligência Policial (Uip).

O criminoso havia sido identificado horas depois do crime e teve a prisão decretada pela Justiça.

O caso foi registrado como latrocínio no 91º Distrito Policial (Ceasa) e segue sob investigação pelo Deic para esclarecer demais detalhes da ocorrência.