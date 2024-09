Terceiro encontro do Circuito Sindi Clubes de Corais acontece no Clube Atlético Aramaçan

No dia 21 de setembro, sábado, às 18h, o Clube Atlético Aramaçan sedia mais um encontro do Circuito de Corais Sindi Clubes do mês, e vai reunir alguns dos principais corais dos clubes paulistas. O encontro aberto ao público e gratuito contará com a participação do Coral AABB – Santos, Coral Clube Esportivo da Penha, Nosso Coral – Nosso Clube – Limeira e o Coral Clube Atlético Aramaçan, com interpretações de músicas de Luiz Gonzaga, Raul Seixas, Vinicius de Morais, dentre outros importantes artistas.

“É uma grande satisfação ver o Circuito Sindi Clubes de Corais chegar à sua terceira edição deste mês, agora no Clube Atlético Aramaçan, fortalecendo ainda mais a cultura do canto coral. A região do ABC será palco de um encontro enriquecedor, onde diversos corais compartilharão suas performances e trocas artísticas,” comenta Paulo Movizzo, presidente do Sindi Clubes.

O Circuito Sindi Clubes de Corais tem como objetivo promover o canto coral e o intercâmbio cultural-musical entre os clubes paulistas. Desde 2001 até 2024, foram realizadas mais de 150 edições em diversos clubes da capital e do interior, envolvendo corais de clubes e convidados da comunidade. Cada coro conta com uma média de 35 coralistas, e os encontros reúnem de 4 a 5 coros participantes.

SERVIÇO

Circuito de Corais Sindi Clubes – Clube Atlético Aramaçan

Data: 21/09 – sábado

Horário: às 18h

Local: Clube Atlético Aramaçan

Endereço: Rua São Pedro, 345 – Silveira, Santo André – SP

ENTRADA FRANCA

Clubes participantes:

Coral AABB – Santos

Coral Clube Esportivo da Penha

Nosso Coral – Nosso Clube – Limeira

Coral Clube Atlético Aramaçan