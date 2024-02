Terceiro dia de “Lá Vou Eu” tem mistura de ritmos e atração internacional

O carnaval “Lá Vou Eu” chega ao terceiro dia em clima de muita folia e, reúne mais de 5 mil pessoas no Expo Barra Funda, em São Paulo, para curtir diferentes ritmos.

Abrindo a noite de domingo (11), os DJs Will , Ga Salvia e Lucas Borchardt levaram muita música eletrônica e reviveram sucessos da música em versão remix.

Em seguida, a atração internacional Jonas Blue, renomado DJ e produtor britânico, subiu ao palco e mostrou porquê é um dos grandes nomes do cenário. No repertório, as versões remixadas de “Fast Car”, “Perfect Strangers” e muito mais.

O grupo “Vou Zuar” chegou no clima de Carnaval , os integrantes fantasiados para esse momento cantaram o melhor do samba e do pagode. Já de cara eles trouxeram o hit “Chato Pa Carai”, seguido por sucessos como “Pura Adrenalina”, “Para de Pirraça” e vários outros.

Finalizando a noite, Jammil trouxe a Bahia pros foliões e com “E Saudade”, “Araketu Bom Demais”, “Mila” e muito mais, esquentou o clima do público que permaneceu em peso.

“Lá Vou Eu” é realizado pela TAJ, traz o melhor after de Carnaval e continua a festa nesta segunda-feira (12) com Jeito Moleque, Casa Comigo e muito mais, e no próximo sábado (17) com Mateus e Kauan, Inimigos da HP e outras atrações.

A TAJ é uma agência que atua na produção de eventos, bares, restaurantes e também na área de Live Marketing. Com mais de 12 anos no mercado, a holding é responsável por labels de sucesso no ramo de entretenimento por todo Brasil como Raiz, Réveillon Destino, Ginga, Violada BeD, A Faculdade, Festival Replay, Vai Tê Samba e a Lá Vou Eu.