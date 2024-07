Terceira turma do Ford <Enter> conclui o programa de capacitação profissional em tecnologia

A Ford promoveu a formatura da terceira turma do Ford <Enter>, programa de responsabilidade social que capacita pessoas de baixa renda para trabalhar na área de tecnologia da informação. O evento ocorreu na sede da empresa em São Paulo, com a presença de executivos e convidados.

O Ford <Enter> é uma iniciativa social da Ford e da Ford Philanthopy, braço filantrópico da empresa, em parceria com o SENAI-SP. Lançado no ano passado, ele já beneficiou 200 alunos, sendo que das duas primeiras turmas 50% estão empregados, alguns na própria Ford.

O curso de programação para “front-end” – desenvolvimento de projetos para aplicação na web – é totalmente gratuito e não exige conhecimento prévio em tecnologia. São 440 horas de conteúdo e a jornada completa de aprendizado inclui também inglês técnico, lógica, habilidades comportamentais, sessões de mentoria e palestras, além de ajuda de custo para alimentação e transporte, suporte pedagógico, assistência social e apoio na preparação para entrevistas de emprego.

Oportunidade

“É uma satisfação ver que o Ford <Enter> está cumprindo o seu propósito de capacitar pessoas para o mercado de tecnologia, que oferece muitas oportunidades e projeta um déficit de mais de 500 mil profissionais em 2025. E o mais importante é que ele está transformando vidas, abrindo novos caminhos para o desenvolvimento profissional e social dos alunos por meio da educação”, diz Roberta Madke, gerente de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da Ford América do Sul.

Segundo ela, a grande procura registrada no programa, com mais de 9.000 inscritos nas três turmas, comprova a relevância dessa iniciativa. O seu sucesso também motivou a empresa a expandi-lo para outros países da América do Sul, com o lançamento na Argentina, Chile, Peru e Colômbia.

Hellen Silva, uma das formandas, vai iniciar em agosto sua trajetória na área de TI da Ford e deu um depoimento sobre a importância do curso na sua formação.

“O Ford <Enter> mudou minha trajetória. Quem vem da periferia, como eu, às vezes não tem muitas oportunidades. Mesmo tendo que estudar e trabalhar durante a semana, todos os sábados eu ia para o curso muito feliz”, conta. “Foi essa oportunidade que me motivou a estudar para o vestibular sozinha e consegui uma bolsa 100% em uma excelente faculdade de tecnologia em São Paulo. Eu não aprendi apenas a programar e fazer sites, mas sim uma profissão, a ser crítica e desenvolver habilidades que nem sabia que era capaz.”

Projetos sociais

A responsabilidade social é um dos pilares da política corporativa da Ford, com foco em três principais frentes: educação para o futuro do trabalho, serviços essenciais e empreendedorismo. Há mais de sete décadas, a empresa conduz iniciativas em todo o mundo por meio da Ford Philanthopy e já investiu mais de US$ 2,3 bilhões em programas sociais. O Ford <Enter> é um exemplo de ação na frente de educação, que busca capacitar pessoas para alcançar o seu máximo potencial e contribuir para a construção de um mundo melhor, mais justo e seguro.

Outro projeto recente realizado pela Ford no Brasil é o SOS Rio Grande do Sul, que além de arrecadar donativos e promover o voluntariado dos colaboradores, incluiu o empréstimo de carros para o auxílio aos desabrigados. Na área de empreendedorismo social, a Ford Philanthopy também colabora com o Enactus por meio do “Ford College Community Challenge”, programa que incentiva estudantes universitários a criar soluções inovadoras para os problemas das comunidades no Brasil.