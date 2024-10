Terceira etapa do Paresp começa nesta sexta-feira (11)

Hoje, sexta-feira (11), o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) recebe a terceira etapa dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp). Os atletas da natação e do atletismo definem, de hoje a domingo (13), os finalistas das modalidades. A competição é resultado da parceria entre as secretarias de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esporte.

A etapa reúne cerca de 380 competidores da 4ª, 5ª e 6ª região esportiva do Estado de São Paulo que passam pela classificação funcional, que determina a elegibilidade para a competição. No sábado (12), é a vez dos esportistas do atletismo competirem para definição dos finalistas; no domingo, os nadadores entram em cena para decidir quem estará na final da modalidade.

Os campeões das categorias se juntam aos vencedores das etapas anteriores para disputa da final, de 31 de outubro a 3 de novembro, também no CTPB.

As disputas começam a partir das 9 horas e a entrada ao público é gratuita.

Confira o calendário do PARESP 2024