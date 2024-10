Terceira edição do ‘Segue o Baile’ traz Márcio Augusto ao Cine Theatro Carlos Gomes

Está de volta ao Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, nesta quinta-feira (31), o ‘Segue o Baile’, evento – que chega à sua terceira edição – voltado para pessoas da terceira idade que curtem dançar e cantar os grandes clássicos do passado.

Depois de trazer Moacyr Franco, em maio, e Os Pholhas, em julho, desta vez o ‘Segue o Baile’ terá a participação do consagrado cantor Márcio Augusto, ex-The Originals, trazendo com sua rock band os clássicos dos anos 1960, 1970 e 1980, além do pop atual. O show começa às 20h30.

Divulgação

Antes disso, a programação já vai proporcionando um ‘esquenta’ para o público. A partir das 17h, o cantor e compositor andreense Renan Medau abre a pista com muito bolero, valsa e sambas, entre outros sucessos. Na sequência estão previstas apresentações do DJ Manu (Flashback) e do Grupo de Dança Black M Dance – Reinaldo e Carol.

A partir desta quarta-feira (30) os ingressos – gratuitos – estarão disponíveis no portal Sympla (www.sympla.com.br), a partir das 8h, e também no próprio Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. Os bilhetes são limitados.

Artista principal desta edição, Márcio Augusto aceitou em 2006 o convite para integrar a Banda The Originals, cuja formação exibia três fenômenos do movimento Jovem Guarda: Os Incríveis, The Fevers e Renato & Seus Blue Caps. Com excelente vendagem de DVDs e CDs em formato físico, o grupo musical alcançou ao disco de ouro daquele ano.

Vários hits, inclusive, estão inclusos em trilhas de telenovelas (como ‘A Lua Me Disse’, ‘Ciranda de Pedra’, ‘Ti Ti Ti’ e ‘Guerra dos Sexos’), contemplando o projeto.

O cantor regressou à carreira solo e lançou um CD autoral em 2010, além de dois DVDs, com releituras de clássicos do rock e do pop nacional e internacional.

Serviço

Segue o Baile – 3ª edição

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Flaquer, 110, Centro – Santo André

Data: 31/10/24 (quinta-feira)

Horário: das 17h às 21h30

Entrada gratuita

Classificação etária: 12 anos