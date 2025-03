Parque Central recebe a terceira edição do Beer’s Festival Woodstock neste fim de semana

O Parque Central vai ser o ponto de encontro para os roqueiros de Santo André e região neste sábado e domingo, 22 e 23 de março, quando acontece a terceira edição do Beer’s Festival Woodstock, evento que une música, gastronomia e solidariedade.

A entrada é gratuita, mas a organização sugere a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. O montante será revertido ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, o qual destina às 128 entidades parceiras, que atendem aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

Assim como as edições anteriores, o Beer’s Festival Woodstock reunirá bandas que estiveram nos icônicos e emblemáticos festivais de 1969 e 1999. E desta vez, a organização ainda realizou uma consulta popular e agregou outras atrações que estão entre as mais pedidas do Beer’s Festival.

A estrutura que será montada no Parque Central contará com diversas opções de gastronomia e – como o próprio nome sugere – bebida, disponibilizando dezenas de tipos de cerveja aos presentes.

No sábado a programação conta com especiais às bandas Creed, Limp Bizkit e Red Hot Chilli Peppers. Já no domingo as atrações remetem a Creedence Clearwater Revival, Aerosmith, System of a Down e Iron Maiden (confira horários abaixo). Os DJs Rodrigo Silva e Kelly Silva estarão no comando das picapes nos intervalos das apresentações.

Programação

22 de março | Sábado

14h – Especial Creed – Banda Black Hawks

17h – Tributo Limp Bizkit – Banda NO SEX

19h – Especial Red Hot Chilli Peppers -The Best Red Hot Chili Peppers

23 de março | Domingo

11h30 – Especial Creedence Clearwater Revival – Creedence All by Ton Cremon

14h – Tributo Aerosmith – Banda Fever

17h – Tributo System of a Down – Banda F* the System

19h30 – Tributo Iron Maiden – Banda The Beast Experience

Serviço

Beer’s Festival Woodstock – 3ª edição

Datas: 22 e 23/3 (sábado e domingo)

Horário: das 11h às 21h

Local: Parque Central

Endereço: Rua José Bonifácio, s/n – Vila Assunção

Entrada: 2 kg de alimento não-perecível



Crédito:Alex Cavanha/PSA

Crédito:Alex Cavanha/PSA

Crédito:Alex Cavanha/PSA

Crédito:Divulgação