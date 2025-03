Teorias sobre o assassinato de Benjamin em ‘Beleza Fatal’ Agitam as Redes Sociais

A novela “Beleza Fatal” se aproxima de seu desfecho nesta sexta-feira (21), com a exibição do último episódio programado para as 20h no streaming da Max. À medida que a trama se encaminha para o final, uma pergunta persiste entre os telespectadores: quem foi o responsável pela morte de Benjamin, interpretado por Caio Blat?

Os acontecimentos da penúltima cena geraram uma onda de especulações nas redes sociais, levando muitos a acreditar que a responsável pelo crime poderia ser Lola, vivida por Camila Pitanga, ou Sofia, interpretada por Camila Queiroz. A expectativa é alta e os fãs da novela aguardam ansiosamente por revelações impactantes.

O site Purepeople compilou algumas das teorias mais intrigantes que têm circulado na internet. Um internauta destacou a possibilidade de Sofia estar envolvida no assassinato, fazendo uma comparação entre suas ações e as de Lola em episódios passados. Ele afirma: “Acho que foi a ‘Julia’/Sofia quem matou Benjamin; ela repetiu o que Lola fez anteriormente, incriminando outra pessoa. Assim como Lola fez com Cléo (Vanessa Giácomo), Sofia pode tentar incriminar Lola pelo crime”.

Outra teoria audaciosa sugere que Cléo, mãe de Sofia, teria sido a verdadeira autora do crime. Um usuário das redes sociais não hesitou em afirmar: “Foi a Cléo quem deu cabo de Benjamin”.

Com a narrativa se intensificando nos capítulos finais, os espectadores estão cada vez mais ansiosos para descobrir a verdade por trás do assassinato de Benjamin. A última semana promete ser repleta de reviravoltas surpreendentes e confrontos emocionantes, especialmente entre as personagens principais, Lola e Sofia.

A expectativa está nas alturas para o desfecho dessa trama eletrizante, que tem mantido os telespectadores grudados à tela. As teorias sobre quem matou Benjamin continuam a proliferar e, ao que tudo indica, o último capítulo trará à tona um assassino inesperado e um clímax dramático que promete deixar todos perplexos.