Tentativas de fraudes ocorreram a cada 2,5 segundos em setembro

Em setembro deste ano, 1.035.787 tentativas de fraude foram evitadas no país graças às tecnologias antigolpes da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. O volume revela uma frequência de uma ocorrência a cada 2,5 segundos e um crescimento de 20,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No gráfico abaixo, confira os dados dos últimos 12 meses:

Os dados são do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian e trazem, ainda, a visão dos comportamentos suspeitos identificados nos golpes evitados: em 54,3% das ocorrências foram identificadas inconsistências relacionadas aos dados cadastrais, em 33,9% dos casos, padrões fraudulentos ligados à autenticidade de documentos e validação biométrica ” e em 11,8% comportamentos suspeitos em dispositivos, como associações anteriores com fraudes entre outros.

“Em tempos em que as informações pessoais são tão valiosas, e servem de insumo para efetuar distintos tipos de fraudes, é essencial investir na proteção das identidades digitais dos consumidores. Os brasileiros devem estar vigilantes diariamente, evitando preencher formulários em sites desconhecidos, não clicar em links suspeitos em e-mails e mensagens de texto, e nunca emprestar suas contas e documentos a terceiros. Para as empresas, o compromisso é aumentar as camadas de proteção nas etapas mais críticas das jornadas digitais e minimizar atrito na experiência dos seus clientes,” considera o diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha.

Setores das fraudes: Bancos e Cartões na mira dos criminosos

A maior parte das fraudes identificadas pelas camadas de tecnologia da Serasa Experian foram direcionadas para o setor de “Bancos e Cartões” (53,4%). E os consumidores mais visados pelos criminosos são aqueles com idade de 36 a 50 anos (33,2%). Veja o detalhamento por segmentos no gráfico abaixo e, em seguida, a tabela com a visão por faixa etária:

Foco dos criminosos nos centros comerciais

Segundo Rocha, o Indicador de setembro revelou que as regiões mais populosas concentram as tentativas de fraude pelo potencial de ganho financeiro que os criminosos têm. Isso explica o porquê os estados do Sul e Sudeste liderarem o ranking de Unidades Federativas (UFs) com mais ocorrências evitadas. Além disso, também é possível checar a variação anual dos dados, que indica Mato Grosso com o maior crescimento nas diligências em comparação como mesmo mês de 2023 (24,3%) e o Amazonas com a menor (17,3%). Confira o levantamento completo no gráfico e na tabela abaixo:

Mais de 4 mil tentativas de fraude a cada milhão de habitantes

Em setembro, a média de tentativas a cada milhão de habitantes foi de 4.426, segundo o Indicador. Além disso, também traz a prevalência e a distribuição das tentativas de fraude em diferentes regiões do Brasil: o Distrito Federal liderou o ranking, seguido por São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Isso mostra. Confira a lista completa com os números no gráfico abaixo:

Evite fraudes: veja dicas dos especialistas da Serasa Experian para se proteger

Consumidores:

· Garanta que seu documento, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos;

· Desconfie de ofertas de produtos e serviços, como viagens, com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar coletar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador;

· Atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminam os dispositivos com comandos para funcionarem sem que o usuário perceba;

· Cadastre suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;

· Não forneça senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;

· Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa em questão, pois o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado;

· Inclua suas informações pessoais e dados de cartão somente se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;

· Monitore o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de fraude.

Empresas:

· Invista em tecnologias de prevenção à fraude para proteger a integridade e a segurança das operações da sua empresa..

· Em um ambiente de negócios cada vez mais digital e interconectado, onde as fraudes evoluem e se ampliam rapidamente a prevenção à fraude em camadas não é apenas uma boa prática, mas uma necessidade estratégica;

· Garanta a qualidade e a veracidade dos dados das soluções de prevenção à fraude a partir de soluções que se aprimorem constantemente diante das mudanças e ameaças das fraudes;

· Entenda profundamente o perfil do seu usuário e busque constantemente minimizar pontos de fricção em sua jornada digital, garantindo uma experiência fluida e sem comprometer a segurança.

· Utilize a prevenção à fraude como uma alavanca para gerar receita, implementando uma orquestração inteligente de soluções que maximize a segurança, reduza perdas e permita uma experiência de compra mais ágil e confiável para o cliente

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Tentativas de Fraude – Consumidor é resultado do cruzamento de dois conjuntos de informações das bases de dados da Serasa Experian: 1) total de consultas de CPFs efetuado mensalmente na Serasa Experian; 2) estimativa do risco de fraude, obtida por meio da aplicação dos modelos probabilísticos de detecção de fraudes desenvolvidos pela Serasa Experian, baseados em dados brasileiros e tecnologia Experian global já consolidada em outros países. O Indicador Serasa Experian de Tentativas de Fraudes – Consumidor é constituído pela multiplicação da quantidade de CPFs consultados (item 1) pela probabilidade de fraude (item 2), além da adição do volume de tentativas de fraudes registradas pela companhia referentes a verificação de documentos, biometria facial e verificação cadastral.