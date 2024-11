Tentativas de fraude no e-commerce somam R$ 190 milhões em outubro

Com a Black Friday se aproximando, as vendas de fim de ano começam a aquecer no varejo, atraindo também a atenção de fraudadores. Segundo a ClearSale, companhia de inteligência de dados e soluções antifraude, as compras virtuais no mês de outubro registraram 176,7 mil tentativas de fraude. Em valores, o prejuízo evitado chegou a R$ 194 milhões, uma redução de 34% em comparação ao mesmo período de 2023. O estudo, que analisou cerca de 14,8 milhões de compras realizadas entre 1º e 31 de outubro, indica que o percentual de fraude foi de 1,19% — valor próximo ao registrado em 2023, que foi de 1,3%.

No período, o ticket médio das tentativas fraudulentas foi de R$ 1.092, aumento de 7,6% em relação ao ano anterior. Entre as categorias mais visadas, games e eletrônicos lideraram (4,5% cada), seguidos por celulares (3,6%), informática (2,7%) e eletrodomésticos (2,0%). Na análise por gênero, a categoria “outros” (incluindo dados não especificados ou pessoas não-binárias) teve o maior índice de tentativas (1,5%), seguida pelo público masculino (1,4%) e feminino (0,7%). Para o levantamento, foi considerado apenas pagamentos via cartão de crédito no e-commerce. São classificadas tentativas de fraude todas as transações suspeitas ou confirmadas.

“O Dia das Crianças e as ofertas antecipadas, impulsionadas pela proximidade da Black Friday, aqueceram o varejo em outubro, mas também atraíram novos golpes. Apesar da queda nos números absolutos em relação ao ano passado, o percentual de fraude se manteve estável, com uma tentativa de fraude a cada 100 pedidos. É essencial redobrar a atenção diante das promoções que ganharão força agora em novembro,” destaca Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale.

Para acompanhar os movimentos do e-commerce e ajudar empresas e consumidores, a companhia irá monitorar as tentativas de fraudes e outros indicadores do varejo eletrônico brasileiro durante a Black Friday 2024. O monitoramento será feito diariamente durante todo o mês de novembro e atualizado de hora em hora entre os dias 28 de novembro e 1° de dezembro.