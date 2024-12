Tentativa de roubo de carga termina em acidente grave em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira (9), um incidente envolvendo uma tentativa de roubo de carga resultou em um grave acidente em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um caminhão colidiu contra um poste e incendiou-se na Avenida Geremário Dantas após uma abordagem criminosa.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, o motorista do veículo foi interceptado por assaltantes que invadiram a cabine, iniciando o ato criminoso. A situação rapidamente evoluiu quando policiais do 18º Batalhão (Jacarepaguá) chegaram ao local e realizaram o cerco do caminhão na altura do bairro Tanque.

Durante a intervenção dos agentes, o condutor perdeu o controle do caminhão, culminando na colisão com o poste e no subsequente incêndio. O ocorrido teve lugar por volta das 6h45.

Após o acidente, tanto os criminosos quanto o motorista foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. As autoridades continuam investigando o caso para apurar mais detalhes sobre a tentativa de assalto e as circunstâncias que levaram ao acidente.