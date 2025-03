Tentativa de assalto termina em tiroteio no Brooklin (SP)

Um incidente grave ocorreu na tarde desta terça-feira (4) na rua Francisco Dias Velho, 830, no bairro do Brooklin, em São Paulo. Durante uma tentativa de assalto, tanto o criminoso quanto um transeunte foram baleados.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Militar, o assaltante, que estava em uma motocicleta, abordou um jovem na frente da academia Junkyard Gym. Câmeras de segurança registraram o momento em que o indivíduo desce da moto e subtrai o celular da vítima. Ao retornar para a motocicleta, um homem que estava no interior da academia abriu o portão e disparou várias vezes contra o assaltante, que conseguiu correr alguns metros antes de ser atingido.

Segundo dados do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o atirador é um policial militar que estava fora de serviço no momento do ocorrido.

Ambos os feridos foram rapidamente socorridos e encaminhados a um hospital nas proximidades. O caso está sendo investigado e foi registrado no 27º Distrito Policial.