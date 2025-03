Tentativa de assalto a supermercado em São Paulo gera pânico entre clientes

Na manhã desta segunda-feira (3), um violento incidente ocorreu no Supermercado Paraná, localizado na Avenida Carlos Lacerda, no Jardim Rosana, zona sul de São Paulo. Dois indivíduos armados, um deles portando um fuzil, tentaram realizar um assalto ao estabelecimento, cujo alvo era um carro-forte que transportava malotes de dinheiro.

De acordo com imagens capturadas pelas câmeras de segurança, um dos suspeitos disparou tiros no subsolo do estacionamento enquanto os seguranças reagiam à ameaça. A situação gerou um clima de terror entre os clientes presentes, que correram em desespero para deixar o local.

Após a ação criminosa, os assaltantes abandonaram um Honda Fit vermelho nas proximidades e continuaram a fuga em um veículo T-Cross branco. Até o presente momento, as autoridades não conseguiram localizar a dupla envolvida no crime.

A Polícia Militar ainda não confirmou se algum dos malotes foi subtraído durante a tentativa de assalto. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial e está sendo investigado pelas autoridades competentes.

Felizmente, apesar da gravidade da situação e dos disparos efetuados, não houve feridos durante o tiroteio.