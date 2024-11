Tensão entre Janja e Elon Musk esquenta

A recente troca de farpas entre a primeira-dama do Brasil, Janja, e o empresário Elon Musk ilustra tensões políticas internacionais em meio ao cenário de governança digital. Durante o Cria G20, um painel organizado pelo governo Lula, Janja expressou críticas contundentes a Musk, que recentemente foi anunciado como chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump. Em sua fala, Janja enfatizou a necessidade de uma regulamentação global das redes sociais para combater a desinformação, ressaltando que esforços locais são insuficientes sem uma cooperação internacional robusta.

Elon Musk, conhecido por seu envolvimento com o bolsonarismo no Brasil e seus conflitos com o STF, respondeu às declarações de Janja com uma provocação no X, antigo Twitter, sugerindo que “eles vão perder a próxima eleição”. Essa troca ocorre num contexto em que a política brasileira está cada vez mais interligada com questões globais de governança digital e liberdade de expressão nas plataformas online.

A nomeação de Musk para um cargo no governo Trump adiciona uma camada extra de complexidade a essa dinâmica. O Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE, ainda tem seu papel formal indefinido, mas reflete as prioridades da nova administração em termos de eficiência governamental e corte de despesas.

Conclui-se que este episódio ressalta a crescente interseção entre política nacional e internacional, tecnologia e governança. As palavras de Janja refletem uma preocupação legítima sobre os impactos das redes sociais na democracia, enquanto a resposta de Musk destaca as divisões políticas contemporâneas. A criação do DOGE por Trump pode indicar uma nova era de políticas tecnológicas nos Estados Unidos, cujas repercussões ainda estão por ser vistas.