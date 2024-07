Tenista Thiago Wild vence de virada estreia no Grand Slam de Wimbledon

O tenista Thiago Wild, de 24 anos, foi o primeiro brasileiro a avançar à segunda rodada no Torneio de Wimblendon, em Londres, após vencer de virada o anfitrião britânico Paul Jubb. Nesta terça-feira (2), após perder os dois primeiros sets por 1/6 e 3/6, o paranaense se recuperou de forma surpreendente ganhando as três parciais seguintes – 7/6 (6), 6/4 e 7/5 –, selando o triunfo por 3 sets a 2, após quase quatro horas de embate.

Atual número 1 do Brasil e 74º no ranking mundial, Wild volta à quadra na quinta (4) para um desafio e tanto: ele terá pela frente o dinamarquês Holger Rune, número 15 do mundo.

Já classificado para a disputa de simples masculina na Olimpíada de Paris, o paranaense recebeu a confirmação da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) de inscrição no torneio de duplas masculinas de Paris 2024, em parceria com o cearense Thiago Monteiro, também com vaga olímpica assegurada na disputa individual. A delegação brasileira de tênis em Paris contará ainda com Beatriz Haddad, Laura Pigossi e Luisa Stefani.

Monteiro, número 2 do Brasil e 86º no ranking mundial, foi eliminado hoje na primeira rodada de Wimbledon, após perder por 3 sets a 1 – parciais de 6/4, 6/7 (80, 6/3 e 6/4 – para o australiano Alexei Popyrin (47º).

Outras estreias de brasileiros

A primeira a estrear nesta quarta (3), às 7h (horário de Brasília) será Bia Haddad, número 20 do mundo, contra a polonesa Magdalena Frech (58ª). Ao longo do dia, outros quatro brasileiros entram em quadra.

Ao lado do russo Daniil Medvedev o gaúcho Marcelo Demoliner disputa a primeira rodada das duplas masculinas às 8h, contra a parceria do cazaque Alekandrs Nedovyesov com o equatoriano Gonzalo Escobar.

A partir das 10h10, a dupla 100% brasileira formada por Rafael Matos e Marcelo Melo encara os britânicos Jacob Fearnely e Jack Pinnington Jones.

A última estreia brasileira está prevista para às 11h30: a dupla da paulista Luisa Stefani com a holandesa Demi Schuurs enfrenta a parceria da britânica Olivia Nicholls com a eslovaca Tereza Mihalikova.