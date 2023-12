Tendências para o Natal de 2023

Não há dúvidas de que o Natal é uma das datas mais importantes do calendário ocidental. O festival de luzes e cores que ornamentam ruas, casas e empresas dão o tom do que o período pede, além de encantar pessoas de todas as idades. A atmosfera de celebração e confraternização, ganha, a cada ano, um toque de criatividade para que tudo fique ainda mais bonito e encantador.

A tecnologia, que já se faz indispensável no nosso cotidiano há um certo tempo, vem contribuindo para deixar as festas de final de ano mais automatizadas e modernas, incorporando e misturando elementos tradicionais com o que temos de mais inovador. Marco Giroto, fundador da SuperGeeks, primeira escola de computação e robótica do país, amante e entusiasta do universo Geek, aponta o que está em alta para uma decoração natalina com muita tecnologia.

“Quando falamos em led lembramos logo de grandes painéis, mas ele também pode ser visto nos pisca-piscas que enfeitam árvores montadas nos mais variados ambientes. É possível encontrar modelos com dispositivos para programar o momento em que as lâmpadas serão acesas e por quanto tempo ficarão em funcionamento, por exemplo. Além disso, podem ser controlados via assistentes virtuais ou pelo smartphone”, explica.

“Uma outra tendência é a projeção mapeada, recurso que cria ilusões de ótica em superfícies variadas, seja em 2D ou 3D, projetando imagens e animações, deixando tudo mais dinâmico, intenso e realista, bastante usado em decorações de rua de grandes cidades. Imagine o impacto que causa um grande trenó em movimento, puxado por renas e comandado por um Papai Noel gigante emitindo sons em plena Avenida Paulista”, complementa.

“Já as tradicionais árvores, feitas dos mais variados materiais, ganhou a versão em fibra óptica, com recursos que vão desde mudar de cor até ser possível comandá-las via controle remoto ou celular. Elas podem aumentar ou diminuir de tamanho, fazendo a festa da criançada”, conclui.

A interatividade aportou em 2023 trazendo muito mais magia às decorações típicas dessa época do ano. Independente da tecnologia escolhida, o mais importante é que o período seja lembrado e celebrado pelo que é, ou seja, uma temporada de amor e união.