Tendências e Inovação para o Turismo é tema de palestra no Sebrae-SP em Santo André

O Sebrae-SP do Grande ABC realiza na próxima terça-feira (22/10) palestra com o tema “Tendências e Inovação para o Turismo”. O objetivo do encontro é discutir o potencial do setor turístico e o planejamento das empresas para um plano de ação para alcançar seus objetivos em 2025.

“Muita gente sabe que o ABC é o berço da indústria. O que pouca gente sabe é que o ABC é também o berço do turismo, mas com pouca expansão no setor. Temos um empresário daqui que foi responsável pela criação de uma grande agência de turismo”, esclarece Fabio Costa, consultor de negócios do Sebrae-SP que fará a palestra.

O evento será realizado das 9h às 13h na sede do Sebrae-SP em Santo André, localizado na Rua das Figueiras, 315, Bairro Jardim, Santo André – SP.

Os interessados devem se inscrever no Link

SERVIÇO

Palestra: “Tendências e Inovação para o Turismo”

Local: Escritório do Sebrae-SP em Santo André – Rua das Figueiras, 315, Bairro Jardim, Santo André – SP

Horário: Das 9h00 às 13h00

Inscrições: Link