Tendência ao drible está longe de acontecer

Embora não acredite ainda em uma tendência, principalmente no futebol brasileiro, o técnico Sérgio Soares vê com bons olhos os atletas que surgem e trazem um estímulo maior para o drible.

“É o que a gente gosta de ver. Principalmente no futebol brasileiro, esse enfrentamento de pegar a bola e verticalizar o jogo. Tem o Estevão, o Wesley no Corinthians. Precisa dar liberdade dentro do campo, apurar ela e a técnica do atleta”, conta.

Sérgio Soares espera que a base estimule para que surjam mais atletas com essas características. “São poucos para imaginar uma nova tendência. Como já vimos no passado vários, demanda tempo para ter número de atletas com essa liberdade. Alguns anos para voltar a ter mais Estevãos e Luiz Guilherme, que foi para a Inglaterra”.

Com aplicação tática e responsabilidade, Sérgio Soares acredita que se pode ir mais longe. “Estimula voltar a fazer com que o futebol tenha jogadores insinuantes, criativos. Com tudo que vem acontecendo, tenha mais atletas com este perfil para ocupar espaços no campo e para jogar em vários setores, não em um único. Criatividade não pode ser podada, tem que deixar aflorar. Claro que com responsabilidade de perder, pressionar. Principalmente os jovens da base que vão abastecer o profissional”.