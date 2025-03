Tendas da Operação Altas Temperaturas fazem quase 1 milhão de atendimentos em um mês

As 10 tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT) fizeram 994.213 mil atendimentos entre 11 de fevereiro e 11 de março. A ação preparada pela Prefeitura de São Paulo para intensificar os cuidados e a rede de proteção e acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade é ativada sempre que a temperatura ou sensação térmica atingem 32ºC.

Em um mês, foram distribuídos mais de 2 milhões de itens, sendo 1,3 milhão de garrafas de água, 171.644 copos de chá gelado, 165.455 frutas e, além disso, 356.956 copos de água foram consumidos nos bebedouros disponibilizados pela Sabesp nas 10 tendas.

Durante os trabalhos, 2.494 pessoas com pets receberam orientações sobre cuidados com o calor intenso, 1.580 animais foram atendidos e distribuídos 929 potes com água.

Ativada sempre que a temperatura ou sensação térmica atingem 32ºC, a Operação Altas Temperaturas atende a população paulistana em 10 tendas montadas em pontos estratégicos da cidade e acolhe qualquer pessoa que queira um abrigo com temperatura amena para descansar e se hidratar. Além de descansar, os cidadãos têm acesso à água e, se quiserem, chás e frutas. As tendas também contam com espaço para atendimento e orientação aos munícipes quanto aos cuidados necessários com os animais em dias de calor intenso.

Orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) também prestam atendimento nas tendas, além do trabalho que é realizado de busca ativa, que é realizado cotidianamente nas ruas da cidade, ofertando acolhimento em equipamentos da rede socioassistencial e encaminhamento para outras demandas apresentadas.

A Operação Altas Temperaturas é uma ação intersecretarial, com participação das secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Saúde (SMS) e Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), que conta ainda com apoio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).