Temporal em São Sebastião adia Natal Divertido e causa danos graves

Na última sexta-feira, 20 de outubro, na cidade de São Sebastião, localizada no litoral norte de São Paulo, ocorreu um intenso temporal que resultou no adiamento do evento Natal Divertido, programado pela Prefeitura local. As rajadas de vento, que atingiram até 70 km/h, causaram sérios danos à infraestrutura da cidade, incluindo a queda de árvores e o fechamento temporário de postos de saúde.

De acordo com as informações fornecidas pela prefeitura, a região central foi uma das mais afetadas. Quatro árvores caíram nesta área, enquanto outras quatro foram derrubadas em bairros como Pontal da Cruz, Boiçucanga, Cambury, Barra do Sahy e Juquehy. Um dos incidentes mais alarmantes ocorreu na unidade de saúde do Pontal da Cruz, onde o teto desabou parcialmente. Além disso, uma casa no Mirante do Itatinga foi interditada devido ao alagamento. Apesar da gravidade da situação, não houve registros de feridos.

A Defesa Civil emitiu alertas sobre a possibilidade de novas chuvas intensas e ventos fortes nas horas seguintes. Recomenda-se que tanto moradores quanto turistas evitem áreas propensas a alagamentos e redobrem a atenção ao transitar por vias próximas a encostas.

Vale lembrar que, apenas uma semana antes, três pessoas foram atingidas por raios na cidade. Paralelamente, a capital paulista também sofreu com chuvas torrenciais e ventos fortes, resultando em alagamentos e deixando mais de 400 mil residências sem energia elétrica.

Diante desse cenário adverso, é essencial que a população esteja atenta às orientações das autoridades e tome precauções para garantir sua segurança durante os episódios climáticos severos que podem ocorrer na região.