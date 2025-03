Temporal causa estragos em Guararema e Mogi das Cruzes

Uma intensa precipitação atingiu a cidade de Guararema na tarde da última terça-feira, 18, resultando em significativos danos à infraestrutura local. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, diversas árvores foram derrubadas em ruas de vários bairros, incluindo o Centro, Vale dos Eucaliptos, Freguesia da Escada, Ipiranga, Nogueira, Itapema e Instituto do Álcool.

Até o momento, a administração municipal não reportou feridos em decorrência do temporal. Na manhã desta quarta-feira, 19, equipes de emergência estão mobilizadas para desobstruir as vias afetadas. O Corpo de Bombeiros também está em ação para responder a ocorrências geradas pela tempestade.

A Prefeitura continua monitorando a situação e mantém um estado de alerta por meio do Centro de Segurança Integrada (CSI). As autoridades locais recomendam que os cidadãos redobrem a cautela ao transitar pelas ruas da cidade.

Em Mogi das Cruzes, a forte chuva também causou estragos consideráveis, resultando em alagamentos em diversos pontos e quedas de árvores. A assistência foi prestada a 14 famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade devido aos efeitos da chuva.

Além disso, um incidente notável ocorreu próximo ao Centro Artesanal Dona Nenê, onde uma árvore caiu durante o temporal. A população é incentivada a acompanhar as atualizações sobre as condições climáticas e as recomendações das autoridades.