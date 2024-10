Temporal causa danos em mais de 50 municípios do Rio Grande do Sul

Pelo menos 51 municípios reportaram danos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (24), informou boletim divulgado pela Defesa Civil.

Maioria das ocorrências é de casas destelhadas pela força dos ventos. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, rajadas chegaram a 70 km/h entre a noite da quinta-feira e a manhã desta sexta-feira (25).

Duas pessoas ficaram feridas. Uma delas caiu enquanto tentava aplicar uma lona em uma casa de Erechim e outra, que foi atingida na cabeça durante a chuva em Sapucaia do Sul, foi levada ao hospital, mas não corre risco de morrer.

Famílias desalojadas. Em Parobé, 12 pessoas foram levadas a um abrigo. Até o momento, o município é o único que relatou desalojados à Defesa Civil estadual. Em Sarandi, 400 pessoas foram afetadas pelo destelhamento de casas. Lonas foram distribuídas às famílias no local.

Em Santo Antônio da Patrulha, a estrutura de um circo foi levada pelo vento. Membros do Circo Teatro Teleco, que opera no RS há mais de 70 anos, fizeram um financiamento coletivo para tentar reconstruir o local.

Ventos continuam atingindo o litoral gaúcho na manhã desta sexta, mas devem perder força. Segundo o Climatempo, as chuvas foram resultado de uma queda brusca na pressão do ar devido à formação de um ciclone extratropical que se formou no extremo sul do país e agora segue em direção ao alto mar.