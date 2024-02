Temporada “turbinada”: com inovações, Turismo Nacional se reinventa para 2024

Categoria disputada pelos carros líderes de venda no mercado brasileiro, a Turismo Nacional abrirá a temporada nos dias 22 a 24 de fevereiro, em Goiânia, apresentando oficialmente um bem-pensado e atraente pacote de novidades esportivas. E, logo na primeira competição de 2024, a TN vai inaugurar sua nova Copa Endurance — uma evolução importante em termos esportivos e também em relação aos modelos participantes do torneio, uma vez que resistência é um dos principais atributos buscados pelos fabricantes de veículos.

Pela primeira vez, a TN terá duas etapas no estilo prova de resistência, com três horas de duração, aumentando o rigor exigido dos carros e pilotos. Além dessa novidade, a categoria também disputará ao longo do ano seu tradicional campeonato sprint – corridas mais curtas nas quais os competidores andam no limite da aceleração o tempo todo. E, na soma da pontuação dos dois campeonatos, os pilotos que disputarem ambos os torneios entrarão na briga pelo título Overall, ou seja, campeão geral da temporada 2024.

Com a adição da Copa Endurance, o calendário passou a contar oito eventos, ao invés dos seis de 2023. Outra novidade para a nova temporada é que o campeão overall na classe A receberá como prêmio o orçamento bonificado para a disputa da Stock Series — categoria de acesso à Stock Car. A premiação consiste na isenção das taxas de inscrição, pneus e locação do carro, desde que o piloto tenha até 35 anos de idade. Caso tenha 36 anos ou mais, o campeão terá como prêmio a isenção de inscrição, pneus e o Kit Audace — composto por motor e câmbio de competição — para a disputa da Turismo Nacional no ano seguinte.

“Com prêmios importantes para a evolução da carreira e três títulos em jogo, a Turismo Nacional se consolida como a categoria de âmbito nacional mais atraente do esporte a motor brasileiro”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da TN e também da Stock Car e Stock Series. “No ano passado, implantamos um pacote técnico que reduziu custos e garantiu um reduzido índice de quebras. Isso atraiu a atenção de pilotos de todo o Brasil. E agora estamos em uma nova fase de evolução, que está focada no aspecto desportivo. Hoje, a Turismo Nacional é imbatível no seu segmento nos pilares custo-competitividade-projeção desportiva”, concluiu Julianelli. Confira as novidades e o calendário da Turismo Nacional:

TÍTULOS EM JOGO

Endurance: duas etapas com uma prova de três horas de duração mais uma volta cada;

Sprint: seis etapas, cada uma com quatro provas de 15 minutos de duração mais uma volta e duas corridas de 20 minutos mais uma volta;

Overall: o campeão será o piloto que somar mais pontos nos dois torneios acima

PROGRAMAÇÃO DOS FINAIS DE SEMANA

Campeonato Endurance

Três treinos extras opcionais (às quintas-feiras) e três treinos livres de 30 minutos (às sextas)

Classificatório para o grid com duração de 20 minutos

Corrida aos sábados, com três horas de duração

Três treinos oficiais de 30 minutos, na sexta-feira

Sessão classificatória para definir o grid, com Q1 e Q2 (para os dez primeiros colocados do Q1), ambos com duração de dez minutos, na sexta-feira

Seis corridas, realizadas no sábado (quatro provas) e domingo (duas)

Turismo Nacional, calendário 2024

Etapa / Data / Local

1ª etapa Endurance – 24/02 – Goiânia (GO)

1ª etapa Sprint – 14/04 – Interlagos (SP)

2ª etapa Sprint – 26/05 – Cascavel (PR)

3ª etapa Sprint – 21/07 – Goiânia (GO) ou alternativa

4ª etapa Sprint – 25/08 – Velocitta (SP)

2ª etapa Endurance – 14/09 – Rio Grande do Sul

5ª etapa Sprint – 20/10 – Rio Grande do Sul

6ª etapa Sprint – 01/12 – Brasília (DF)