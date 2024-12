Temporada de festas e verão pede atenção especial à saúde

Seja pelos exageros gastronômicos, pela maratona de confraternizações ou roteiro de viagem, a temporada de festas e o verão exigem atenção especial à saúde. O checklist de cuidados para aproveitar o período começa com a alimentação e hidratação – que ajudam a enfrentar o sol e o calor típicos desta época, passando pelo destino turístico e imunização. Leonardo Demambre Abreu, coordenador médico da Amparo Saúde, do Grupo Sabin, recomenda manter o acompanhamento da saúde em dia, equilibrar a nutrição, os efeitos do sol e calor.

Mesmo com muitas delícias para experimentar no final de ano, procure equilibrar o consumo de produtos saudáveis e verificar a conservação, manuseio e preparo dos alimentos. Para se manter bem hidratado, o ideal é não esperar ter sede para tomar água. “Tudo passa por uma boa alimentação e hidratação. No verão, é comum maior exposição ao sol e participação em atividades ao ar livre, o que requer atenção especial à nutrição. Optar por frutas, verduras e legumes frescos é um passo crucial para aproveitar o verão com saúde e energia”, explica Abreu.

A lista de cuidados inclui usar protetor solar e evitar a exposição ao sol no período entre 10h e 16h, priorizando as roupas leves. A proteção da pele contra os efeitos nocivos dos raios ultravioleta minimiza os efeitos da exposição direta ao sol, prevenindo queimaduras, riscos de câncer de pele e envelhecimento precoce. Esse cuidado ainda evita a vermelhidão na pele favorecendo o tão desejado bronzeado.

“Os danos causados pela exposição solar inadequada podem ser irreversíveis. Aplicar protetor solar regularmente e adotar roupas adequadas são medidas simples, mas essenciais para evitar problemas dermatológicos”, explica Leonardo. A exposição prolongada a altas temperaturas pode levar à desidratação, insolação, exaustão térmica e outros problemas de saúde, sobretudo entre os mais vulneráveis, como bebês, crianças, idosos e pacientes crônicos.

Na hora de planejar o roteiro da viagem, conferir se o calendário vacinal está em dia pode evitar contratempos na hora de visitar países que requerem imunização contra a febre amarela e para outras infecções preveníveis por vacinas. “As férias são momentos de lazer e descontração, não vale a pena colocar os planos em risco por ter deixado de se vacinar. Lembrando que atualizar o calendário vacinal é importante mesmo para quem não viajar”, finaliza.

Reações adversas ao calor

As reações ao calor dependem da capacidade de adaptação de cada pessoa, o que pode levar a um aumento de mediadores inflamatórios no organismo. Também agrava doenças alérgicas, sobretudo as alergias respiratórias, como asma e rinite, e de pele, como dermatite atópica. “Quem tem doença crônica ou faz uso contínuo de medicamentos deve ter atenção e consultar o médico com regularidade”, destaca Abreu.

Confira recomendações da Amparo Saúde para se proteger do sol e calor:

Informe-se sobre alertas e previsões meteorológicas.

Evite a exposição ao sol durante os horários de maior calor.

Não deixe crianças ou idosos sem vigilância em veículos estacionados.

Ao praticar atividades ao ar livre, use proteção adequada.

Beba água a cada 2 horas, mesmo que não esteja com sede.

Mantenha a casa fresca, fechando cortinas de dia e ventilando à noite. Use plantas, ventiladores e, se possível, ar-condicionado para maior conforto.

Mantenha em dia os exames de rotina e acompanhamento médico, sobretudo os pacientes com doenças crônicas.

Em casos de tontura, dor de cabeça, dor no peito, visão borrada ou outros sintomas, procure atendimento médico imediatamente.

