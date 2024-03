Temporada 2024 da UTV CUP começa neste sábado, 16

Tudo que é bom, pede bis! Após uma final marcante no Arboville Jacareí em 2023 é para lá que a UTV CUP retorna para o início de mais uma temporada. No próximo sábado, dia 16 de março, começa o campeonato 2024, válido também pelo Paulista de Rally Cup. O evento de rally baja é destinado aos UTVs e aberto para todas as marcas.

A primeira etapa tem um percurso de 25 km com largada e chegada anexas ao parque de apoio (ou seja, sem deslocamentos). Com direito a uma volta de reconhecimento, serão três baterias cronometradas em busca do menor tempo de competição.

A prova destaca as belas paisagens da região, uma vez que o trajeto cortas as montanhas de Jacareí, colocando os off-roaders em trechos de subidas e descidas íngremes, saltos, áreas de mata mais fechada e pisando fundo no acelerador em setores de maior velocidade. Destaque para uma chegada na qual cruzarão a fotocélula literalmente voando.

“O formato da UTV CUP é bastante apreciado pelos adeptos do rally baja, pois são etapas curtas e, na maioria das vezes, em cidades próximas à São Paulo, o que facilita a logística das equipes. Bom para quem quer iniciar no esporte, e melhor ainda para quem já tem experiência e busca uma competição a mais para aperfeiçoar as habilidades e, claro, disputar um novo título para a carreira”, declarou o diretor geral da Rallymakers, Fernando Bentivoglio.

Novas categorias

Agora é oficial: para a temporada 2024 foram criadas as categorias Feminina e a Double Master (Over 55), que compete com planilha e navegador. “A criação da categoria Feminina é uma importante inclusão dentro do nosso esporte. Saber que todas as mulheres são bem-vindas, além do reconhecimento de que também estamos em nível competitivo”, disse a piloto Raisa Carida, de 26 anos. “2023 foi meu primeiro ano em contato com o rally baja, fui campeã da categoria feminina (ainda não oficial). Em 2024, vou me manter focada no aprendizado, mas principalmente, em continuar representando a mulherada. Ouvi de alguns conhecidos que faltam mulheres no esporte, e acredito que a nova categoria servirá de incentivo para mais mulheres participarem do rally e mostrar que viemos para dar trabalho aos homens”, brincou.

E, para dar sequência ao padrão de qualidade característico da UTV CUP, o Arboville foi a melhor escolha para sediar a etapa inicial de 2024 da UTV CUP. “A estrutura do local é sensacional e nos atende em todos os sentidos. Os participantes (que sempre vem acompanhados de familiares e amigos) estarão bem acomodados e terão à disposição um bom restaurante, área de convivência e banheiros. Agradecemos a receptividade da administração do Arboville por mais essa acolhida”, completa Bentivoglio.

As inscrições para a UTV CUP seguem abertas e podem ser feitas pelo site www.rallymakers.com.br.

A 1ª etapa da UTV Cup tem apoio da Prefeitura Municipal de Jacareí, Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí, Arboville e Kondz.