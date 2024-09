Tempo seco e calor seguem até quinta (5) em SP

O bloqueio atmosférico que está sobre as regiões sudeste e centro-oeste do país segue mantendo o tempo seco e ensolarado, com temperaturas acima da média e baixos índices de umidade do ar nestas quarta (4) e quinta-feira (5), afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo. No entanto, na sexta (6) o tempo deve mudar com a chegada de uma frente fria, aumentando a nebulosidade e até com a possibilidade de chuviscos.

Com a situação atual, o CGE alerta para a dificuldade de dispersão dos poluentes, o que impacta na qualidade do ar, principalmente, nas zonas urbanas. Além disso, a baixa umidade de nível desértico favorece a propagação de queimadas e incêndios florestais, o que está obrigando o governo a reforçar ações no estado.

Nesta terça-feira (3), por exemplo, a região metropolitana de São Paulo registrou temperatura média acima dos 30°C e índices de umidade do ar abaixo dos 30% —segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), índices inferiores a 60% são prejudiciais à saúde. Em função disso, a Defesa Civil municipal decretou estado de atenção para baixa umidade em praticamente todas as regiões da capital.

Esta quarta deve manter o cenário atmosférico, com madrugada de poucas nuvens e termômetros em média na casa dos 16°C. No decorrer do dia, o predomínio será de sol entre poucas nuvens, garantindo uma tarde quente com temperatura máxima prevista de 32°C e índices mínimos de umidade do ar em torno dos 24%.

Essa condição se repete na quinta, com temperatura mínima na madrugada ao redor dos 15°C, céu com poucas nuvens e amanhecer com predomínio de sol. A temperatura máxima deve chegar aos 30°C com taxas de umidade do ar mínimas de 35%.

No início da noite, a quantidade de nuvens aumenta e pode chuviscar nas horas seguintes na Grande São Paulo, o que vai diminuir a temperatura. A madrugada de sexta já deve marcar valores na casa dos 13°C e a máxima não deve superar os 22°C, com as aberturas de sol durante o dia.