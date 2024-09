Tempo seco e calor devem predominar durante a semana em São Paulo

A cidade de São Paulo e o interior do estado devem ter dias de calor e baixa umidade ao longo desta semana. O motivo é a massa de ar seco e quente que predomina na maior parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste, impedindo a formação de nuvens.

Na capital, a segunda-feira (2) começa ensolarada. A temperatura máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar deve ficar próxima a 30% nos períodos mais secos do dia, o que traz preocupações com a saúde. Ventos úmidos devem soprar na cidade entre o fim da tarde e o início da noite, trazendo uma queda de temperatura mais rápida e deixando o ar menos seco no fim do dia.

Na terça (3), o dia deve começar nublado e com possibilidade de formação de névoa na cidade de São Paulo. A nebulosidade deve se dissipar ao longo da manhã e os termômetros devem chegar à máxima de 31°C, novamente com níveis baixos de umidade durante a tarde.

Desde o último sábado (31) e até a terça (3), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém ativo um aviso de perigo potencial devido à baixa umidade em grande parte do país, numa região que vai do Paraná até partes das regiões Norte e Nordeste.

Com a exceção do litoral, praticamente todo o estado de São Paulo está incluído na área desse aviso meteorológico. No Norte e Noroeste paulistas, essa condição deve ser ainda mais grave. Cidades como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Franca estão numa região de grande perigo, com umidade relativa do ar abaixo de 12%.

Há dez dias, essa região foi atingida por incêndios de grandes proporções, e a baixa umidade favorece a expansão das queimadas. Ao menos seis pessoas foram presas por incêndios criminosos.

Não há previsão de chuva para a capital nos próximos dias. Segundo a Climatempo, a previsão meteorológica indica que a estiagem pode durar ao menos até a segunda quinzena de setembro.

Essas condições do tempo trazem alertas à saúde, pois favorecem a desidratação e atrapalham a dispersão de poluentes no ar.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices de umidade inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição pode piorar doenças respiratórias e acometer principalmente crianças e idosos.

DICAS PARA ENFRENTAR O AR SECO E AS QUEIMADAS

A Defesa Civil paulista elenca algumas medidas para evitar que incêndios se alastrem. São elas: não colocar fogo em áreas de vegetação seca, não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovias, não realizar limpeza de área rural com técnicas com fogo, não queimar lixo e não soltar balão.

O Inmet alerta para os riscos à saúde e sugere beber bastante líquido, evitar o desgaste físico e a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

No último domingo (25), o Ministério da Saúde publicou orientações sobre como evitar a exposição à fumaça e se proteger das queimadas. Entre elas, permanecer em casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificadores de ar, manter portas e janelas fechadas durante o horário de concentrações de partículas, usar máscaras cirúrgicas e redobrar cuidados com crianças, gestantes e maiores de 60 anos.

A pasta recomenda ainda buscar atendimento médico o mais rapidamente possível em caso de ocorrências de saúde.