Tempo Seco: como cuidar da saúde infantil com simples precauções

A mudança climática tem afetado todo o território brasileiro. De acordo com a previsão do tempo, com a chegada de outubro, algumas regiões voltam a ter chuva com mais regularidade, enquanto outras ainda continuarão enfrentando o tempo seco, que é prejudicial para todas as idades, especialmente para as crianças.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), índices abaixo de 30% para a umidade relativa do ar podem ser considerados estado de atenção; abaixo de 20%, estado de alerta e abaixo de 12%, estado de emergência. O ideal é que esse índice de umidade esteja em 60%. Percentuais abaixo dessa condição podem oferecer grande risco às crianças e principalmente aos bebês.

Para evitar possíveis complicações, é essencial que escola e família trabalhem juntos para evitar problemas com pequenos, afinal, ressecamento da pele, lábios rachados, falta de ar, tontura, ardência nos olhos, sangramento nasal, entre outros, são sintomas facilmente encontrados em épocas em que enfrentamos a baixa umidade relativa do ar.

Para garantir o bem-estar das crianças nestes momentos que estamos enfrentando, o pneumologista pediátrico e Diretor Técnico do Plano Brasil Saúde, Dr. Gustavo Guimarães, elencou alguns cuidados que devem ser redobrados.

Hidratação constante

A baixa umidade do ar contribui para a desidratação, tornando essencial garantir que as crianças bebam água regularmente ao longo do dia. Além da água, sucos naturais, água de coco e frutas com alto teor de água, como melancia, laranja e melão, também ajudam a manter os pequenos hidratados.

Umidificação do ambiente

Em ambientes fechados, como os quartos, é importante utilizar umidificadores de ar ou recorrer a soluções caseiras, como colocar uma bacia de água ou uma toalha molhada próximo à cama da criança. A medida ajuda a aumentar a umidade e a evitar o ressecamento das vias respiratórias, que pode causar irritações e até dificuldades para respirar.

Higiene nasal

A lavagem nasal com soro fisiológico é uma medida que pode aliviar o desconforto causado pelo ressecamento das mucosas. A ação pode ser feita várias vezes ao dia, e principalmente antes de dormir, para evitar o acúmulo de secreções e manter as vias aéreas limpas e hidratadas.

Evite exposição prolongada ao sol

Em dias de tempo seco, a exposição ao sol pode ser ainda mais prejudicial, pois a pele fica mais suscetível a ressecamento e queimaduras. É importante sempre aplicar protetor solar nas crianças antes de sair de casa e reforçar a proteção ao longo do dia. Horário com menor incidência de radiação solar, como antes das 10h e após as 16h, também são mais recomendados.

Cuidado com alergias

O tempo seco pode aumentar a concentração de poluentes e partículas de poeira no ar, o que piora os quadros de alergias respiratórias, como rinite e asma, por exemplo. Manter a casa limpa e evitar o acúmulo de poeira em tapetes e cortinas são medidas que auxiliam na minimização destes problemas.

Apesar de todos os cuidados recomendados, é crucial estar sempre atento a sinais como lábios secos, olhos irritados, respiração ofegante e tosse persistente nos pequenos. Esses sintomas podem ser fortes indicativos de desidratação ou irritação das vias respiratórias. Em casos como esses, procure orientação médica qualificada para evitar complicações.